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Dünya Ayasofya'yı konuşuyor! Alman basını yazdı: Erdoğan İstanbul'un ikinci Fatih'i
Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami statüsüne kavuşmasıyla ilgili yabancı basından farklı tepkiler gelmeye devam ediyor. Frankfurter Allgemeine, Başkan Erdoğan'ın, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesindeki rolüne vurgu yaptığı haberinin başlığında, "Erdoğan, 'İstanbul'un ikinci Fatihi' mi?" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 11.07.2020 13:34 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 13:37
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