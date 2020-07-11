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Dünya Ayasofya'yı konuşuyor! Alman basını yazdı: Erdoğan İstanbul'un ikinci Fatih'i

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami statüsüne kavuşmasıyla ilgili yabancı basından farklı tepkiler gelmeye devam ediyor. Frankfurter Allgemeine, Başkan Erdoğan'ın, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesindeki rolüne vurgu yaptığı haberinin başlığında, "Erdoğan, 'İstanbul'un ikinci Fatihi' mi?" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 11.07.2020 13:34 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 13:37
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Dünya Ayasofya'yı konuşuyor! Alman basını yazdı: Erdoğan İstanbul'un ikinci Fatih'i

Türkiye'nin Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla Ayasofya'yı yeniden ibadete açması dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi.

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Dünya Ayasofya'yı konuşuyor! Alman basını yazdı: Erdoğan İstanbul'un ikinci Fatih'i

ABD'den Rusya'ya, Yunanistan'dan Filistin'e kadar her yerde yankı bulan ayasofya kararı dünya basınında da manşetlerde yer aldı.

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Dünya Ayasofya'yı konuşuyor! Alman basını yazdı: Erdoğan İstanbul'un ikinci Fatih'i

Müslümanlar için İstanbul'un fethiyle birlikte çok büyük sembolik önemi olan Ayasofya, ilk olarak Ortodoks Hristiyanlar için bir manastır olarak inşa edildiği için bu inanca sahip kişiler için de kutsal olarak kabul ediliyor.

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Dünya Ayasofya'yı konuşuyor! Alman basını yazdı: Erdoğan İstanbul'un ikinci Fatih'i

Alman basını, Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi kararını değerlendirdi. Frankfurter Allgemeine, İstanbul'da bulunan Ayasofya'nın yeniden cami yapılacağını aktardı.

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Dünya Ayasofya'yı konuşuyor! Alman basını yazdı: Erdoğan İstanbul'un ikinci Fatih'i

Gazetenin başlığında "Erdoğan, 'İstanbul'un ikinci Fatihi' mi?" ifadesine yer verildi. Haberde, "Hiç şüphesiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yönde adım atacak." denildi.