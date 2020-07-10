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10 Temmuz 2020, Cuma
Haberler Galeri Tarihi Ayasofya kararı verildi! Reuters dünyaya bu karelerle duyurdu
Tarihi Ayasofya kararı verildi! Reuters dünyaya bu karelerle duyurdu
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını ilan edecek karar dakikalar önce duyuruldu, uluslararası medya kutsal yapının içinden ilk fotoğrafları dünyaya servis ediyor.
Giriş Tarihi: 10.07.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 17:43