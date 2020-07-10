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Tarihi Ayasofya kararı verildi! Reuters dünyaya bu karelerle duyurdu

Ayasofya'nın cami olup olmayacağını ilan edecek karar dakikalar önce duyuruldu, uluslararası medya kutsal yapının içinden ilk fotoğrafları dünyaya servis ediyor.

Giriş Tarihi: 10.07.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 17:43
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Tarihi Ayasofya kararı verildi! Reuters dünyaya bu karelerle duyurdu

Ayasofya kararı tüm dünya anında ilk gündem maddesi haline geldi, tüm gözler Türkiye'ye çevrildi.

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Tarihi Ayasofya kararı verildi! Reuters dünyaya bu karelerle duyurdu

Ayasofya'nın cami olmasıyla ilgili karar açıklanır açıklanmaz uluslararası basından kutsal yapının içinden ilk fotoğrafları dünyaya servis ediliyor.

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Tarihi Ayasofya kararı verildi! Reuters dünyaya bu karelerle duyurdu

Danıştay'ın kararı dünyada büyük ilgi uyandırırken tüm dünya Ayasofya önünden canlı yayın yapmaya başladı.

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Tarihi Ayasofya kararı verildi! Reuters dünyaya bu karelerle duyurdu

Haber ajansları kararı yorumlamaya başlarken dünyadan gelen itirazlara rağmen verilen kararın tepkilere yol açabileceğini flaş gelişme olarak geçti.

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Tarihi Ayasofya kararı verildi! Reuters dünyaya bu karelerle duyurdu

AP'nin son dakika haberinde Ayasofya'nın cami olması kararının Yunanistan'la soruna yol açabileceği ifadesi yer aldı.