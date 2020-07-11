Güney Kore'de Seul Belediye Başkanı’nın dünyayı sarsan ölümü! Şoke eden detay ortaya çıktı

Güney Kore'de Seul Belediye Başkanı'nın ölümünün dünyanın gündemine oturdu. Sabah saatlerinde ajanslara kayıp olduğu bilgisi düşen Belediye Başkanı Park Won-soon'un öldüğü öğrenildi. Park Won-soon'un ölümünün ardından şoke eden detaylar ise bugün belli oldu. Sevilen belediye başkanın ölümümün sebebi tüm dünyayı şoke etti.