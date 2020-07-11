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Güney Kore'de Seul Belediye Başkanı’nın dünyayı sarsan ölümü! Şoke eden detay ortaya çıktı

Güney Kore'de Seul Belediye Başkanı'nın ölümünün dünyanın gündemine oturdu. Sabah saatlerinde ajanslara kayıp olduğu bilgisi düşen Belediye Başkanı Park Won-soon'un öldüğü öğrenildi. Park Won-soon'un ölümünün ardından şoke eden detaylar ise bugün belli oldu. Sevilen belediye başkanın ölümümün sebebi tüm dünyayı şoke etti.

Giriş Tarihi: 11.07.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 15:18
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Güney Kore'de Seul Belediye Başkanı’nın dünyayı sarsan ölümü! Şoke eden detay ortaya çıktı

Güney Kore'nin başkenti Seul'den gelen ölüm haberi bir anda tüm dünyada gündem oldu.

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Güney Kore'de Seul Belediye Başkanı’nın dünyayı sarsan ölümü! Şoke eden detay ortaya çıktı

Ajanslara düşüne son dakika haberinde Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un kayıp olduğu bildirildi.

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Güney Kore'de Seul Belediye Başkanı’nın dünyayı sarsan ölümü! Şoke eden detay ortaya çıktı

Bu haberden hemen birkaç saat sonra da Park Won-soon'un öldüğü bilgisi geldi.

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Güney Kore'de Seul Belediye Başkanı’nın dünyayı sarsan ölümü! Şoke eden detay ortaya çıktı

Kızı, 64 yaşındaki Park'ın evden ayrılmadan önce "vasiyete benzer" bir sesli mesaj bıraktığını, daha sonra da telefonuna ulaşılamadığını söyledi.

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Güney Kore'de Seul Belediye Başkanı’nın dünyayı sarsan ölümü! Şoke eden detay ortaya çıktı

Park'ın makamına gitmediği, belediye binasında bir yerel hükümet yetkilisiyle olan görüşmesini de iptal ettiği belirtilmişti.