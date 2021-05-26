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Can havliyle kaçıyorlar! Onlarca ölü yüzlerce kayıp var

Son dakika haberine göre; Afrika ülkesinde meydana gelen yanardağ patlamasında her geçen saat ölü sayısı artıyor. Onlarca köyün dümdüz olduğu felaket için yetkililer "Ölü sayısı artabilir" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 26.05.2021 07:00
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Can havliyle kaçıyorlar! Onlarca ölü yüzlerce kayıp var

Afrika ülkesinde haftasonu başlayan felaket devam ediyor. Salgının ardından yeni bir kabusa uyanan ülke için seferberlik başlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Can havliyle kaçıyorlar! Onlarca ölü yüzlerce kayıp var

Hafta sonu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DRC) Nyiragongo Dağı'nın patlamasından sonra onlarca kişi öldü, yüzlerce çocuk kayboldu veya ailelerinden ayrıldı.

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Can havliyle kaçıyorlar! Onlarca ölü yüzlerce kayıp var

Hükümet sözcüsü Patrick Muyaya Pazartesi günü yaptığı açıklamada güncellenen ölü sayısını doğruladı ve kurtarma ekipleri hala insanları aradığı için muhtemelen bu sayının artacağını da sözlerine ekledi.

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Can havliyle kaçıyorlar! Onlarca ölü yüzlerce kayıp var

Muyaya, Pazar günü yaptığı açıklamada, lavlardan kaçmaya çalışırken bir araba kazasında dokuz, hapishaneden kaçmaya çalışırken dört ve yanıklardan dolayı da iki kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

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Can havliyle kaçıyorlar! Onlarca ölü yüzlerce kayıp var

'ŞİMDİ NEREDE YAŞAYACAĞIZ?'
Patlamadan sonra evinden kaçan Theophile Tulinabo, Buhene'den konuşan CNN'e şunları söyledi: "Başımıza böyle bir şey gelmesini beklemiyorduk ... şimdi nerede yaşayacağız? Bilmiyorum. "