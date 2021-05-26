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Her satırı dehşet! Evlilik teklifini reddedince acımadan öldürdü

Son dakika haberine göre; Pakistan'da sosyeteye mensup bir ailenin çocuğu olan 26 yaşındaki Zahir Jadoon, İngiltere'de hukuk okuyan ve bir yakınının düğünü için Pakistan'a giden Mahira Zülfikar ile tanışarak genç kıza evlenme teklifinde bulundu. Zengin ailesinin gücüne güvenen zanlı, evlilik teklifi kabul edilmeyince çılgına döndü. Sonrasında ise dehşet saçtı.

Giriş Tarihi: 26.05.2021 12:40
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Her satırı dehşet! Evlilik teklifini reddedince acımadan öldürdü

Dünya bu cinayetle dehşete düştü... 26 yaşındaki Mahira Zülfikar, bir hafta önce boynundan ve omzundan vurulmuş halde, evinde bir kan gölünün içerisinde yatarken ölü bulundu.

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Her satırı dehşet! Evlilik teklifini reddedince acımadan öldürdü

Pakistan'da sosyeteye mensup bir ailenin çocuğu olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Zahir Jadoon, İngiltere'de hukuk okuyan ve bir yakınının düğünü için Pakistan'a giden yaşıtı Mahira Zülfikar adlı genç kızla tanıştı.

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Her satırı dehşet! Evlilik teklifini reddedince acımadan öldürdü

TEHDİT EDİLİYORDU
İkili bir süre sonra arkadaşlıklarını iletti ve Jadoon, genç kıza ilgi duymaya başladı. Ancak Mahira Zülfikar, Zahir Jadoon'ın duygularına karşılık vermedi.

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Her satırı dehşet! Evlilik teklifini reddedince acımadan öldürdü

Zahir Jadoon'ın bir süreden bu yana hazırlığını yaptığı evlilik teklifini genç kıza ilettiği ancak "hayır" yanıtı aldığı öğrenildi. Jadoon'ın hayır yanıtı almasının ardından genç kızı silahla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

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Her satırı dehşet! Evlilik teklifini reddedince acımadan öldürdü

Ülke çapında başlatılan insan avının ardından Butt, geçtiğimiz hafta yetkililere teslim olurken, Jadoon sırra kadem bastı. Ülke çapında insan avı başlatılırken, Jadoon Pakistan polisine giderek, cinayeti itiraf etti.