DSÖ’den açıklama geldi! Dünyada 550 maymun çiçeği vakası var

"BAZI BÖLGELERDE KOVİD-19 VAKA VE ÖLÜMLERİNDE ARTIŞ VAR"

Kovid-19 salgınının ise küresel alanda düşüşünün sürdüğü, buna karşın bazı bölgelerde vaka ve ölüm artışlarının görüldüğünü belirten Ghebreyesus, "Amerikalar Bölgesi'nde vaka ve ölümler artıyor. Aynı zamanda Batı Pasifik ve Afrika bölgelerinde de ölümlerde artış var." bilgisini paylaştı.