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DSÖ’den açıklama geldi! Dünyada 550 maymun çiçeği vakası var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda sıklıkla Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkede yayılan maymun çiçeği virüsünün şu ana dek 30 ülkede 550 kişiye bulaştığını duyurdu. DSÖ, açıklamasında "Virüsün kısa zamanda birçok ülkede görülmesi, tespit edilememiş bir yayılmaya işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 01.06.2022 18:40 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 18:40
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DSÖ’den açıklama geldi! Dünyada 550 maymun çiçeği vakası var

DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde basın toplantısı yapan Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği ve kovid-19 virüslerine ilişkin son gelişmeleri aktardı.

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DSÖ’den açıklama geldi! Dünyada 550 maymun çiçeği vakası var

"KISA ZAMANDA BİRÇOK ÜLKEDE GÖRÜLMESİ…"

Ghebreyesus, maymun çiçeğinin endemik olmadığı 30 ülkeden DSÖ'ye gönderilen 550 vakayı doğruladıklarını belirterek "İncelemeler sürüyor fakat virüsün kısa zamanda birçok ülkede görülmesi, tespit edilememiş bir yayılmaya işaret ediyor." dedi.

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DSÖ’den açıklama geldi! Dünyada 550 maymun çiçeği vakası var

Vakaların çoğunu eşcinsel ilişkide bulunan erkeklerin oluşturduğunu yineleyen Ghebreyesus, "Yaftalamalara karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz çünkü böyle bir yaklaşım, virüs bulaşan kişilerin tedavisini önlemenin yanı sıra virüsün durdurulmasını zorlaştıracaktır." şeklinde konuştu.

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DSÖ’den açıklama geldi! Dünyada 550 maymun çiçeği vakası var

ÜLKELERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Ghebreyesus, daha fazla maymun çiçeği vakasının beklendiğini vurgulayarak, DSÖ üyesi ülkelere, "maymun çiçeği bulaşma riski en yüksek gruplara doğru bilgi sağlama", "risk grupları arasında virüsün yayılımını önleme", "virüse karşı sahada görev yapan sağlık çalışanlarını koruma" ve "virüse dair incelemeleri ilerletme" çağrısında bulundu.

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DSÖ’den açıklama geldi! Dünyada 550 maymun çiçeği vakası var

"BAZI BÖLGELERDE KOVİD-19 VAKA VE ÖLÜMLERİNDE ARTIŞ VAR"

Kovid-19 salgınının ise küresel alanda düşüşünün sürdüğü, buna karşın bazı bölgelerde vaka ve ölüm artışlarının görüldüğünü belirten Ghebreyesus, "Amerikalar Bölgesi'nde vaka ve ölümler artıyor. Aynı zamanda Batı Pasifik ve Afrika bölgelerinde de ölümlerde artış var." bilgisini paylaştı.