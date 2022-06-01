01 Haziran 2022, Çarşamba
DSÖ’den açıklama geldi! Dünyada 550 maymun çiçeği vakası var
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda sıklıkla Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkede yayılan maymun çiçeği virüsünün şu ana dek 30 ülkede 550 kişiye bulaştığını duyurdu. DSÖ, açıklamasında "Virüsün kısa zamanda birçok ülkede görülmesi, tespit edilememiş bir yayılmaya işaret ediyor" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 01.06.2022 18:40 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 18:40
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