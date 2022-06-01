ABD’de yine polis şiddeti! Hamile kadına acımasızca ateş ettiler

ELLERİNİ KALDIRIP SİLAHSIZ OLDUĞUNU GÖSTERMEYE ÇALIŞTI

Leonna şu an hastanede ve durumunun stabil olduğu bildirildi. Polis yetkilileri ise saldırıyı araştırdıklarını söylüyorlar.

Videoyu kaydeden ve Facebook'ta yayınlayan tanık vurulan kadının koşmaya başlamadan önce ellerini kaldırdığını ve elinde silah olmadığını göstermek için polislerle konuştuğunu anlattı.

Shedanja isimli tanık basına verdiği demeçte Leonna'nın polise hamile olduğunu söylediği için arabadan çıkmayı ve atış mesafesine girmek istemediğini söyledi.

POLİSLER DURMADI

Tanığın "İş birliği yapacaktı, korktu, oraya koştu ve onu vurdular… bu doğru değil!" sözleri yaşananları en iyi özetleyen ifade oldu.

Eldeki bilgilere göre vurulan Leonna'nın arabada silah olduğu konusunda polislere bilgi de verdiği ve polise silah çekmediği neredeyse kesin gibi.

Polis, yaptığı açıklamada daha sonra olay yeri yakınlarda bir tabanca bulduklarını doğruladı.

Shedanja The Star gazetesine şunları söyledi: "Elinde bir sopa bile yoktu. Bir, iki, üç, dört, beş. Polisler durmadığı için iyi hatırlıyorum. Beş el ateş ettiler. Yere düştüğünü gördüğümü hatırlıyorum ve dondum".