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DSÖ açıkladı: Virüsün etkisi on yıllar sürebilir

Covid-19 dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Günlük yeni vaka sayılarında rekor üzerine rekor kırılırken dünya genelinde bir gün 292'den fazla kişide virüs testip edildi. Dünya genelinde vaka sayısı ise 18 milyon sınırına dayandı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Dünya Sağlık Örgütü'nden bir son dakika açıklaması daha geldi. Yapılan açıklamada koronavirüsün etkilerinin on yıllarca sürebileceğini ifade edildi.

Giriş Tarihi: 01.08.2020 21:45 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 21:53
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DSÖ açıkladı: Virüsün etkisi on yıllar sürebilir

Dünya genelindeki günlük koronavirüs vaka sayısında Cuma günü rekor artış yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre son 24 saatte kayda geçen küresel yeni koronavirüs vaka sayısı 292.527

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DSÖ açıkladı: Virüsün etkisi on yıllar sürebilir

En büyük artış ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da görüldü.

Bu dört ülkede artan toplam can kaybı 6.812.

DSÖ'nün 24 Temmuz tarihli yeni vaka sayısı artışı ise 284.196'ydı. Aynı tarihte can kaybı 9.753 arttı.

DSÖ verilerine göre Temmuz ayında günlük ölü sayısı ortalama 5.200 oldu.

Haziran'da ise günlük ölü sayısı ortalama 4.600'dü.

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DSÖ açıkladı: Virüsün etkisi on yıllar sürebilir

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre küresel günlük vaka sayısı 674.038 oldu.

Covid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı yer 152.074 ölü sayısı ile ABD, can kaybının en yüksek olduğu ikinci ülke de 91.263 ölü sayısı ile Brezilya.

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DSÖ açıkladı: Virüsün etkisi on yıllar sürebilir

DSÖ ayrıca, pandeminin son altı aylık durumunu inceledi ve Covid-19'un etkilerinin on yıllarca görülebileceği uyarısında bulundu.

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DSÖ açıkladı: Virüsün etkisi on yıllar sürebilir

Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 1 Ağustos itibariyle Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının toplamı 5.710 oldu. Toplam vaka sayısı da 231.869. Son bir günde kaydedilen yeni vaka sayısı da 996 oldu.