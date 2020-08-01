DSÖ açıkladı: Virüsün etkisi on yıllar sürebilir

Covid-19 dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Günlük yeni vaka sayılarında rekor üzerine rekor kırılırken dünya genelinde bir gün 292'den fazla kişide virüs testip edildi. Dünya genelinde vaka sayısı ise 18 milyon sınırına dayandı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Dünya Sağlık Örgütü'nden bir son dakika açıklaması daha geldi. Yapılan açıklamada koronavirüsün etkilerinin on yıllarca sürebileceğini ifade edildi.