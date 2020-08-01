Rusya Sağlık Bakanı koronavirüs aşısı için müjdeyi verdi: Hazır!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için devam eden aşı çalışmaları hakkında müjdeli haber Rusya'dan geldi. Rus Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, koronavirüs aşısının hazır olduğunu açıkladı. Klinik denemelerin tamamlandığını belirten Rusya Sağlık Bakanı, "Koronavirüs aşısı için kayıt prosedürü için belgeler hazırlanıyor" dedi.