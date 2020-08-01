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Rusya Sağlık Bakanı koronavirüs aşısı için müjdeyi verdi: Hazır!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için devam eden aşı çalışmaları hakkında müjdeli haber Rusya'dan geldi. Rus Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, koronavirüs aşısının hazır olduğunu açıkladı. Klinik denemelerin tamamlandığını belirten Rusya Sağlık Bakanı, "Koronavirüs aşısı için kayıt prosedürü için belgeler hazırlanıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 01.08.2020 19:24 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 19:43
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Rusya Sağlık Bakanı koronavirüs aşısı için müjdeyi verdi: Hazır!

Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Rus bilim insanları denemeleri tamamladı. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, koronavirüs aşısı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TÜRK BİLİM İNSANIN RUSYA'NIN AŞI İDDİASIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA - VİDEO

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Rusya Sağlık Bakanı koronavirüs aşısı için müjdeyi verdi: Hazır!

Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği aşı adayının klinik denemelerinin bittiğini aktaran Muraşko, "Gamaleya Enstitüsünün geliştirdiği Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı ve kayıt prosedürü için belgeler hazırlanıyor" ifadesini kullandı.

TÜRK BİLİM İNSANIN RUSYA'NIN AŞI İDDİASIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA - VİDEO

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Rusya Sağlık Bakanı koronavirüs aşısı için müjdeyi verdi: Hazır!

Muraşko, aşının kaydının yapılmasından sonra ilk önce sağlık çalışanları ve öğretmenlere yapılmaya başlanacağı bilgisini paylaşarak, bu grupların aynı anda gözlem altına alınacağını belirtti.

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Rusya Sağlık Bakanı koronavirüs aşısı için müjdeyi verdi: Hazır!

Bakan Muraşko, Rusya Sağlık Bakanlığının ekimden itibaren daha fazla toplu aşılama yapmayı planladığını da vurguladı.

TÜRK BİLİM İNSANIN RUSYA'NIN AŞI İDDİASIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA - VİDEO

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Rusya Sağlık Bakanı koronavirüs aşısı için müjdeyi verdi: Hazır!

Vektor Viroloji Enstitüsünün geliştirdiği aşı adayının da klinik deneme aşamasında olduğunu hatırlatan Muraşko, bunun yanı sıra gelecek 1,5-2 ayda 2 aşı adayının daha gönüllüler üzerinde denenmesi için başvuru yapılmasını beklediklerini kaydetti.

TÜRK BİLİM İNSANIN RUSYA'NIN AŞI İDDİASIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA - VİDEO