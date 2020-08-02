HaberlerGaleriSon dakika: İkinci corona virüs (Covid-19) aşısı için tarih verdiler! Rusya'da flaş açıklamalar peş peşe geliyor
Son dakika: İkinci corona virüs (Covid-19) aşısı için tarih verdiler! Rusya'da flaş açıklamalar peş peşe geliyor
Son dakika haberleri... Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko'nun, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının ekimden itibaren kitlesel uygulama aşamasına geçebileceğini duyurmasının ardından, Rusya'daki Vektör Araştırma Merkezi de ürettiği aşı için kullanıma sunulacağı tarihi duyurdu ve aşının risk grubundaki kişiler üzerinde uygulanabileceğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 02.08.2020 15:51Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 16:14