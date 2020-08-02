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Haberler Galeri Son dakika: İkinci corona virüs (Covid-19) aşısı için tarih verdiler! Rusya'da flaş açıklamalar peş peşe geliyor

Son dakika: İkinci corona virüs (Covid-19) aşısı için tarih verdiler! Rusya'da flaş açıklamalar peş peşe geliyor

Son dakika haberleri... Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko'nun, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının ekimden itibaren kitlesel uygulama aşamasına geçebileceğini duyurmasının ardından, Rusya'daki Vektör Araştırma Merkezi de ürettiği aşı için kullanıma sunulacağı tarihi duyurdu ve aşının risk grubundaki kişiler üzerinde uygulanabileceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 02.08.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 16:14
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Son dakika: İkinci corona virüs Covid-19 aşısı için tarih verdiler! Rusya'da flaş açıklamalar peş peşe geliyor

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Viroloji ve Biyoteknoloji Devlet Araştırma Merkezi Vektör Genel Müdür Rinat Maksyutov katıldığı bir televizyon programında, araştırma merkezinin koronavirüs aşı üretimine Kasım ayında başlamayı planladığını ifade etti.

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Son dakika: İkinci corona virüs Covid-19 aşısı için tarih verdiler! Rusya'da flaş açıklamalar peş peşe geliyor

Maksyutov, "Bu yılın Kasım ayında üretime geçmeyi planlıyoruz. Yıl sonunda ya da önümüzdeki senenin başında risk grubundaki kişiler üzerinde, daha sonra ise kitlesel olarak aşı uygulanmaya başlanabilir" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: İkinci corona virüs Covid-19 aşısı için tarih verdiler! Rusya'da flaş açıklamalar peş peşe geliyor

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, daha önce Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının klinik denemelerinin tamamlandığını açıklamış ve "Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği koronavirüs aşısının klinik denemeleri tamamlandı, kayıt prosedürü için belgeler hazırlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika: İkinci corona virüs Covid-19 aşısı için tarih verdiler! Rusya'da flaş açıklamalar peş peşe geliyor

Murashko, aşının, ilk olarak doktorlar ve öğretmenler üzerinde kullanılacağını ve Ekim'den itibaren de toplu aşılama yapmayı planladığını da belirtmişti.

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Son dakika: İkinci corona virüs Covid-19 aşısı için tarih verdiler! Rusya'da flaş açıklamalar peş peşe geliyor

Murashko ayrıca, Viroloji ve Biyoteknoloji Devlet Araştırma Merkezi Vektör tarafından geliştirilen başka bir aşının da klinik deneme aşamasında olduğunu vurgulamıştı.