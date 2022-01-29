29 Ocak 2022, Cumartesi
ABD yoğun kar altında! Bir metreyi bulabilir! Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın uyarısı
ABD'nin doğu yakasında orta ve kuzeydoğu eyaletlerini vuran şiddetli kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gün boyu sürmesi beklenen yağış nedeniyle ülkenin doğu kıyılarındaki Virginia'dan Maine'a uzanan eyaletlerde yaklaşık 55 milyon kişiye "kış hava durumu uyarısı" yapıldı.
Giriş Tarihi: 29.01.2022 19:05 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 19:06
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