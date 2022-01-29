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ABD yoğun kar altında! Bir metreyi bulabilir! Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın uyarısı

ABD'nin doğu yakasında orta ve kuzeydoğu eyaletlerini vuran şiddetli kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gün boyu sürmesi beklenen yağış nedeniyle ülkenin doğu kıyılarındaki Virginia'dan Maine'a uzanan eyaletlerde yaklaşık 55 milyon kişiye "kış hava durumu uyarısı" yapıldı.

Giriş Tarihi: 29.01.2022 19:05 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 19:06
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ABD yoğun kar altında! Bir metreyi bulabilir! Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın uyarısı

Ulusal Meteoroloji Servisi, "bomba siklonu" olarak sınıflandırdığı tipi şeklindeki şiddetli kar yağışının özellikle "New England" denilen ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde yoğun olacağını açıkladı.

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ABD yoğun kar altında! Bir metreyi bulabilir! Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın uyarısı

Vermont, New Hampshire, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island ve Maine'in bazı bölgelerinde fırtınanın yer yer saatte 115 kilometreye ulaşacağı ve karın bir metreyi bulabileceği kaydedildi

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ABD yoğun kar altında! Bir metreyi bulabilir! Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın uyarısı

New Jersey'in Atlantik kıyıları ve Long Island bölgesinin doğusunda kar kalınlığının yarım metreye çıkabileceği, New York şehri, Delaware, Maryland ve Virgina'da ise 25 santimetre civarında olmasının beklendiği bildirildi.

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ABD yoğun kar altında! Bir metreyi bulabilir! Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın uyarısı

New York ve New Jersey de dahil kar yağışının etkili olduğu yaklaşık 10 eyalet "acil durum" ilan ederken, yetkililer vatandaşlara "mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları" çağrısında bulundu

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ABD yoğun kar altında! Bir metreyi bulabilir! Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın uyarısı

Kar yağışının en fazla etkisini gösterdiği şehirlerden Boston'da dün gece 21.00'den itibaren "kar acil durumu" alarmına geçildi.