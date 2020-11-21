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Tüyler ürperten olay! Yamyam matematik öğretmeni çıktı...

Son dakika haberine göre; Almanya'nın başkenti Berlin'de ormanlık bir alanda insan kemikleri bulunmasının ardından polis cinayet ve 'insan eti yemek' şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 21.11.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 10:31
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Tüyler ürperten olay! Yamyam matematik öğretmeni çıktı...

Almanya'nın başkenti Berlin'de ormanlık bir alanda insan kemikleri bulunmasının ardından polis harekete geçti.

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Tüyler ürperten olay! Yamyam matematik öğretmeni çıktı...

Uzmanlar, bulunan kemiklerin 2 ay önce kayıplara karışan 44 yaşındaki bir adama ait olduğunu belirledi.

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Tüyler ürperten olay! Yamyam matematik öğretmeni çıktı...

Alman medyasına göre arama kurtarma köpekleri polisi Berlin'de şüphelinin oturduğu apartmana götürdü.

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Tüyler ürperten olay! Yamyam matematik öğretmeni çıktı...

Almanya'yı dehşete düşüren şüphelinin 41 yaşında bir matematik öğretmeni olduğu yine medyaya yansıyan bilgiler arasında.

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Tüyler ürperten olay! Yamyam matematik öğretmeni çıktı...

Polis insan kemiklerini Berlin'in kuzeyinde bulunan Buch adlı yerleşimde, 8 Kasım tarihinde bulmuştu.