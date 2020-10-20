Donald Trump'ın 'cimriliği' tuttu! Kiliseye yaptığı bağış olay oldu

Dünya 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimine kilitlendi. Donald Trump 2 haftadan az zaman kalan seçimleri kazanmak için bir kilisede kutsandı. Trump'ın ayin sırasında cebinden çıkarıp bağış kutusuna attığı paralar kameralara yansıdı. 160 dolar kadar bağış yapan Trump'ın verdiği miktar ABD'de olay oldu.