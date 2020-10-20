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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Donald Trump'ın 'cimriliği' tuttu! Kiliseye yaptığı bağış olay oldu Donald Trump'ın 'cimriliği' tuttu! Kiliseye yaptığı bağış olay oldu Dünya 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimine kilitlendi. Donald Trump 2 haftadan az zaman kalan seçimleri kazanmak için bir kilisede kutsandı. Trump'ın ayin sırasında cebinden çıkarıp bağış kutusuna attığı paralar kameralara yansıdı. 160 dolar kadar bağış yapan Trump'ın verdiği miktar ABD'de olay oldu. Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 10:29
ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir Evanjelik kilisede kutsandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan Trump'a seslenen kilise liderleri, Tanrı bana dedi ki, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım' ifadesini kullandı. 160 DOLARLIK BAĞIŞTA BULUNDU Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı. Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi.