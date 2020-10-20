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Donald Trump'ın 'cimriliği' tuttu! Kiliseye yaptığı bağış olay oldu

Dünya 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimine kilitlendi. Donald Trump 2 haftadan az zaman kalan seçimleri kazanmak için bir kilisede kutsandı. Trump'ın ayin sırasında cebinden çıkarıp bağış kutusuna attığı paralar kameralara yansıdı. 160 dolar kadar bağış yapan Trump'ın verdiği miktar ABD'de olay oldu.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 10:29
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Donald Trump'ın 'cimriliği' tuttu! Kiliseye yaptığı bağış olay oldu

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir Evanjelik kilisede kutsandı.

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Donald Trump'ın 'cimriliği' tuttu! Kiliseye yaptığı bağış olay oldu
Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan Trump'a seslenen kilise liderleri, Tanrı bana dedi ki, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım' ifadesini kullandı.
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Donald Trump'ın 'cimriliği' tuttu! Kiliseye yaptığı bağış olay oldu

160 DOLARLIK BAĞIŞTA BULUNDU

Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı.

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Donald Trump'ın 'cimriliği' tuttu! Kiliseye yaptığı bağış olay oldu
Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi.
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Donald Trump'ın 'cimriliği' tuttu! Kiliseye yaptığı bağış olay oldu

ABD başkanı Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı

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