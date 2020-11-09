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Donald Trump’a bir şok da Melania Trump’tan! Boşanmak için gün sayıyor

ABD başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump'a bir şok da eşi Melania Trump'tan geldi. İngiliz medyasında yer alan iddiaya göre, eşi Melania Trump Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna geçmesinin ardından dakikaları saymaya başladı.

Giriş Tarihi: 09.11.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 16:29
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Donald Trump’a bir şok da Melania Trump’tan! Boşanmak için gün sayıyor

Başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump'a bir şok da eşi Melani Trump'tan geldi.

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Donald Trump’a bir şok da Melania Trump’tan! Boşanmak için gün sayıyor

İngiliz Daily Mail gazetesi Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Melania Trump'ın boşanmak için "dakikaları saydığını" iddia etti.

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Donald Trump’a bir şok da Melania Trump’tan! Boşanmak için gün sayıyor

CESARET EDEMEDİ

The Mail'in aktardığına göre, eski bir yardımcı olan Omarosa Manigault Newman, "Melania ofisinden çıkıp boşanana kadar her dakikayı sayıyor" dedi.

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Donald Trump’a bir şok da Melania Trump’tan! Boşanmak için gün sayıyor

Newman, Melania Trump'ın, Trump görevdeyken boşanmaya cesaret edemediğini söylüyor.

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Donald Trump’a bir şok da Melania Trump’tan! Boşanmak için gün sayıyor

GÖZYAŞLARINA BOĞULDI

Michael Wolff, "Ateş ve Öfke" adlı kitabında, Melania Trump'ın Donald Trump'ın 2016 yılında zafer elde etmesinin ardından göz yaşlarına boğulduğunu yazmıştı. Wolff'a göre Melania Trump'ın gözyaşları sevinç gözyaşı değil üzüntü gözyaşıydı.