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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Donald Trump’a bir şok da Melania Trump’tan! Boşanmak için gün sayıyor Donald Trump’a bir şok da Melania Trump’tan! Boşanmak için gün sayıyor
ABD başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump'a bir şok da eşi Melania Trump'tan geldi. İngiliz medyasında yer alan iddiaya göre, eşi Melania Trump Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna geçmesinin ardından dakikaları saymaya başladı.
Giriş Tarihi: 09.11.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 16:29
Başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump'a bir şok da eşi Melani Trump'tan geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İngiliz Daily Mail gazetesi Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Melania Trump'ın boşanmak için "dakikaları saydığını" iddia etti.
CESARET EDEMEDİ
The Mail'in aktardığına göre, eski bir yardımcı olan Omarosa Manigault Newman, "Melania ofisinden çıkıp boşanana kadar her dakikayı sayıyor" dedi.
Newman, Melania Trump'ın, Trump görevdeyken boşanmaya cesaret edemediğini söylüyor.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDI
Michael Wolff, "Ateş ve Öfke" adlı kitabında, Melania Trump'ın Donald Trump'ın 2016 yılında zafer elde etmesinin ardından göz yaşlarına boğulduğunu yazmıştı. Wolff'a göre Melania Trump'ın gözyaşları sevinç gözyaşı değil üzüntü gözyaşıydı.