Aynoroz adası nerede? Ege'nin en gizemli yeri! Kadınların yaklaşması dahi yasak

Aynoroz adası nerede? Ege'nin en gizemli yeri! Kadınların yaklaşması dahi yasak... Yunanistan'da yer alan bu tarihi yarımadanın onlarca asra dayanan katı bir kuralı var. Aynoroz, Ortodoks inancına mensup insanlar tarafından büyük bir öneme sahip. Sırp, Rus, Romen, Gürcü gibi farklı Ortodoks topluluklardan keşişlerin de yaşadığı bu yarımadaya herkes giremiyor. Aynoroz'a öncelikle olarak Ortodoks inancına mensup kişiler, bununla birlikte18 yaşından büyükler girebiliyor. Ancak yarımadaya kadın ziyaretçi kesinlikle kabul edilmiyor.