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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Aynoroz adası nerede? Ege'nin en gizemli yeri! Kadınların yaklaşması dahi yasak Aynoroz adası nerede? Ege'nin en gizemli yeri! Kadınların yaklaşması dahi yasak Aynoroz adası nerede? Ege'nin en gizemli yeri! Kadınların yaklaşması dahi yasak... Yunanistan'da yer alan bu tarihi yarımadanın onlarca asra dayanan katı bir kuralı var. Aynoroz, Ortodoks inancına mensup insanlar tarafından büyük bir öneme sahip. Sırp, Rus, Romen, Gürcü gibi farklı Ortodoks topluluklardan keşişlerin de yaşadığı bu yarımadaya herkes giremiyor. Aynoroz'a öncelikle olarak Ortodoks inancına mensup kişiler, bununla birlikte18 yaşından büyükler girebiliyor. Ancak yarımadaya kadın ziyaretçi kesinlikle kabul edilmiyor. Giriş Tarihi: 27.11.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 09:24 Aynoroz sadece Ege'nin değil aslında tüm Yunanistan'ın en çok merak edilen ve görülmek istenen yerlerinden biri olma ��zelliği taşıyor. Ege'nin kuzeyinde Halkidiki yarımadasının üç kolundan en doğusunda yer alan Aynoroz, aslında turistlere neredeyse tamamen kapalı. GALERİ DEVAM EDİYOR Oldukça dağlık bir araziye sahip olan Aynoroz, bu engebeli coğrafyası sayesinde korunaklıdır. Manastır yaşamına elverişli coğrafi koşullara sahip olan Aynoroz, bu yüzden yüzyıllardır 20 önemli dini eğitim ve ibadet merkezine ev sahipliği yapmakta. İstanbul'daki Patrikhane'ye bağlı olan bu 20 manastır kendi temsilcileriyle yarımadayı yönetmektedir. Yunanistan içinde özerk bir şekilde yönetilen aynoroz, Avrupa Birliği müktesebatının büyük oranda da dışında tutulmaktadır. Zeytin ve üzüm yetiştiriciliğin en önemli tarımsal faaliyet olduğu yarımadada bu gibi işlerle genellikle genç keşişler ilgilenmektedir. Dünyanın farklı yerlerinden Ortodoks inancına mensup keşişlerin yaşadığı bu yarımada etrafındaki onca turistik rotaya rağmen ziyaretçi genellikle kabul edilmemektedir. En yüksek noktasının Athos dağı olduğu ve batılı kaynaklarda da bu isimli anılan Aynoroz'da en önemli ulaşım aracı ise eşeklerdir. Bunun nedeni bölgede otoyolun bulunmamasıdır. Zira coğrafi olarak oldukça engebeli bir araziye sahip olan Aynoroz'da dik yokuşları çıkmak da ayrı bir zorluk teşkil ediyor.