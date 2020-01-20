Deve katili Avustralya'da hayat durma noktasına geldi! Ülke kum fırtınası ve doluya teslim oldu

Dünyada benzeri görülmemiş canlı katliamına imza atan Avustralya yönetimi, 5 bin deveyi 'fazla su tükettikleri' gerekçesiyle tüfekle vurarak öldürmüştü. Tüm dünyanın ses çıkardığı olay sonrası 10 bin deveyi daha öldüreceklerini açıklayan Avustralya, orman yangınlarından sonra şimdi de sel felaketiyle mücadele ediyor. Deve katliamlarıyla tüm dünyanın tepkisini çeken ülkede, kum fırtınaları ve sel felaketleriyle birlikte hayat adeta durma noktasına geldi.

Giriş Tarihi: 20.01.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 16:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





