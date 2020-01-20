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Deve katili Avustralya'da hayat durma noktasına geldi! Ülke kum fırtınası ve doluya teslim oldu

Dünyada benzeri görülmemiş canlı katliamına imza atan Avustralya yönetimi, 5 bin deveyi 'fazla su tükettikleri' gerekçesiyle tüfekle vurarak öldürmüştü. Tüm dünyanın ses çıkardığı olay sonrası 10 bin deveyi daha öldüreceklerini açıklayan Avustralya, orman yangınlarından sonra şimdi de sel felaketiyle mücadele ediyor. Deve katliamlarıyla tüm dünyanın tepkisini çeken ülkede, kum fırtınaları ve sel felaketleriyle birlikte hayat adeta durma noktasına geldi.

Giriş Tarihi: 20.01.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 16:12
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Deve katili Avustralya'da hayat durma noktasına geldi! Ülke kum fırtınası ve doluya teslim oldu

Orman yangınları ile baş etmeye çalışan Avustralya'yı bu kez de kum fırtınası ve dolu vurdu.

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Deve katili Avustralya'da hayat durma noktasına geldi! Ülke kum fırtınası ve doluya teslim oldu


Avustralya'nın çeşitli bölgelerinde uzun süre devam eden yangınlardan sonra bu sefer şiddetli yağış ve kum fırtınaları ile mücadele ediyor.

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Deve katili Avustralya'da hayat durma noktasına geldi! Ülke kum fırtınası ve doluya teslim oldu


Avustralya Acil Durum Ajansı dolu fırtınasından sonra yaklaşık 1,200 acil yardım talebi aldıklarını duyurdu.

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Deve katili Avustralya'da hayat durma noktasına geldi! Ülke kum fırtınas�� ve doluya teslim oldu


Meteoroloji yetkilileri ceviz büyüklüğündeki dolu ve fırtınaya "süper hücre" oluşumunun neden olduğunu duyurdu. Hava durumu kuvvetli yağış ve dolunun yanı sıra hortum riski içeren bir hava durumu süper hücre olarak adlandırılıyor.

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Deve katili Avustralya'da hayat durma noktasına geldi! Ülke kum fırtınası ve doluya teslim oldu


Aşırı sıcaklardan sonra meydana gelen buharlaşmanın hızlı ve yoğun bir şekilde rüzgarla yükselip aşırı yağış ve fırtınaya sebep oluyor