İngiltere'ye giden Sisi, protestolarla karşılandı

İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen darbeci Abdülfettah es-Sisi, Mısır Devrim Konseyi'nin çağrısıyla InterContinental Hotel önünde bir araya gelen bir grup gösterici tarafından protesto edildi. Öte yandan bugün İngiltere'de Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hapishanede ölümüyle ilgili olarak darbeyle iktidara gelen Abdulfettah es-Sisi hakkında tutuklama emri çıkarılması istendi.
Giriş Tarihi: 20.01.2020 19:10Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 19:19