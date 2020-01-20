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İngiltere'ye giden Sisi, protestolarla karşılandı

İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen darbeci Abdülfettah es-Sisi, Mısır Devrim Konseyi'nin çağrısıyla InterContinental Hotel önünde bir araya gelen bir grup gösterici tarafından protesto edildi. Öte yandan bugün İngiltere'de Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hapishanede ölümüyle ilgili olarak darbeyle iktidara gelen Abdulfettah es-Sisi hakkında tutuklama emri çıkarılması istendi.

Giriş Tarihi: 20.01.2020 19:10 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 19:19
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İngiltere'ye giden Sisi, protestolarla karşılandı

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Uluslararası Adalet Odaları (Guernica 37), Sisi'nin İngiltere ziyareti öncesi Londra Polisi Terörle Mücadele Biriminden, "Mısır hükümeti ve devlet kurumları aleyhindeki güvenilir işkence iddialarını" soruşturmasını istedi.

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İngiltere'ye giden Sisi, protestolarla karşılandı

Guernica 37'nin açıklamasında Mısır Devrim Konseyi'nin talebi üzerine harekete geçildiği belirtilerek, başvuruda Mursi'nin ölümü ile ölümü öncesi gördüğü ve işkence teşkil eden muamelenin soruşturulmasının talep edildiği vurgulandı.

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İngiltere'ye giden Sisi, protestolarla karşılandı

"MURSİ'NİN ÖLÜMÜNÜN CEZASIZ KALMASINA İZİN VERİLEMEZ"

Sisi'nin, Mursi'ye yapılan işkenceden habersiz olduğunun düşünülemeyeceği belirtilen açıklamada, "Mursi'nin gördüğü muamelenin ölümüne katkıda bulunduğu sadece varsayım değil, askeri rejimin elinde gördüğü muamelenin onu öldürdüğü ve niyetin de bu olduğuna dair inandırıcı argümanlar var." denildi

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İngiltere'ye giden Sisi, protestolarla karşılandı

Açıklamada, Mursi'in ölümünün cezasız kalmasına izin verilemeyeceği ve soruşturma veya kovuşturma fırsatının oluşması durumunda bunun gereğinin yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.

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İngiltere'ye giden Sisi, protestolarla karşılandı

TUTUKLANMASI İSTENDİ

Birleşik Krallık'ın herhangi bir işkence suçunu, işlendiği yer neresi olursa olsun, soruşturmak ve kovuşturmakla yükümlü olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Sisi'nin ziyareti göz önüne alındığında uygun adımların atılmasının zorunlu olduğu savunuldu.