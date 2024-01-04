04 Ocak 2024, Perşembe
Japonya'daki uçak faciasında yeni gelişme! Hava trafik kontrol iletişim metni ortaya çıktı: İzin verilmemiş...
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda bir yolcu uçağı ile Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetlerine ait uçağın çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Dün yayınlanan resmi hava trafik kontrol iletişim metni Japon sahil güvenlik uçağına, yalnızca "bekleme noktasına taksi yapma" talimatı verildiği ve kalkış izninin verilmediğini ortaya çıkardı.
Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:22
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