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Japonya'daki uçak faciasında yeni gelişme! Hava trafik kontrol iletişim metni ortaya çıktı: İzin verilmemiş...

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda bir yolcu uçağı ile Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetlerine ait uçağın çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Dün yayınlanan resmi hava trafik kontrol iletişim metni Japon sahil güvenlik uçağına, yalnızca "bekleme noktasına taksi yapma" talimatı verildiği ve kalkış izninin verilmediğini ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:22
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Japonya’daki uçak faciasında yeni gelişme! Hava trafik kontrol iletişim metni ortaya çıktı: İzin verilmemiş...

Japan Airlines'ın 516 sefer sayılı uçuşu, piste indikten sonra sahil güvenlik uçağına çarpmasıyla kabusa dönüştü.

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Japonya’daki uçak faciasında yeni gelişme! Hava trafik kontrol iletişim metni ortaya çıktı: İzin verilmemiş...

Japan Airlines (JAL) uçağındaki 379 kişinin tamamı güvenli bir şekilde tahliye edildi.

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Japonya’daki uçak faciasında yeni gelişme! Hava trafik kontrol iletişim metni ortaya çıktı: İzin verilmemiş...

Japonya Ulaştırma Bakanı Tetsuo Saito'ya göre, daha küçük sahil güvenlik uçağındaki altı mürettebattan beşi öldü.

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Japonya’daki uçak faciasında yeni gelişme! Hava trafik kontrol iletişim metni ortaya çıktı: İzin verilmemiş...

Saito Çarşamba günü, kazadan hemen önce hava trafik kontrolörleri ile iki uçak arasındaki dört dakikadan fazla süren iletişimin dökümünü yayınladı.

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Japonya’daki uçak faciasında yeni gelişme! Hava trafik kontrol iletişim metni ortaya çıktı: İzin verilmemiş...

CNN International'ın haberine göre, dökümde, Japan Airlines uçağına iniş izni verildiğini gösteriyor ancak sahil güvenlik uçağı için net bir kalkış onayı göstermiyor .