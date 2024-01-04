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ABD'de sanık Deobra Redden hakim Kay Holthus'a uçarak saldırdı! İşte görüntüler...

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde şartlı tahliye talebi reddedilen sanık Deobra Redden, hakim Kay Holthus'a mahkeme salonunda uçarak saldırdı. Büyük paniğin yaşandığı mahkemede görevliler saldırgan sanığı müdahale ederek etkisiz hale getirdi. O anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi…

Giriş Tarihi: 04.01.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 10:18
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ABD’de sanık Deobra Redden hakim Kay Holthus’a uçarak saldırdı! İşte görüntüler...

Las Vegas'ta, sanık Deobra Redden'ın bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

MAHKEMEDEN RET KARARI
Hakim Mary Kay Holthus, 3 sabıkası bulunan Redden'ın şartlı tahliye talebini reddetti.

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ABD’de sanık Deobra Redden hakim Kay Holthus’a uçarak saldırdı! İşte görüntüler...

HAKİMİN ÜZERİNE UÇTU
Redden, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakimin bulunduğu kürsüye uçarak atladı.

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ABD’de sanık Deobra Redden hakim Kay Holthus’a uçarak saldırdı! İşte görüntüler...

Kürsüye çıkan sanık Redden, hakim Kay Holthus'a saldırdı.

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ABD’de sanık Deobra Redden hakim Kay Holthus’a uçarak saldırdı! İşte görüntüler...

SALDIRGAN ETKİSİZLEŞTİRİLDİ
Hakim Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırdı.

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ABD’de sanık Deobra Redden hakim Kay Holthus’a uçarak saldırdı! İşte görüntüler...

Yetkililer, hakim ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi.

Kameralara yansıyan olay, sosyal medyada gündem oldu.