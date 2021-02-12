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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Köpekler mavi gökyüzü turuncu! Şoke eden fotoğraflar
Kutuplardan güneye doğru ilerleyen soğuk hava dalgası ABD'den Rusya'ya, İngiltere'den Türkiye'ye Kuzey Yarımküre'de neredeyse her yeri etkisi altına aldı. Birçok ülkeden tüyleri diken diken eden fotoğraflar geldi.
Giriş Tarihi: 12.02.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 13:12
Kutuplardan güneye doğru ilerleyen soğuk hava dalgası Türkiye'ye ulaşırken, Kuzey Yarımküre'deki birçok ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Afrika'daki Sahra Çölü'nden kalkan toz bulutu İspanya'dan Avrupa'ya giriş yaptı, Alpler'i aşıp Almanya'nın doğusundaki Altenberg'de bile turuncu kar yağmasına neden oldu.
Fransa'nın kuzeyindeki Lyon'da ise gökyüzü tamamen turuncuya büründü, şehir sakinleri balkonlarına çıkıp çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Hava durumu haritalarında neredeyse tamamı mor ve beyaz renkte olan dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi Rusya'da, ortalama hava sıcaklıkları eksi 30'lara kadar indi.
Kar yağışı görülen başkent Moskova'da nehirler dondu, batıdaki St. Petersburg'da ise Neva Nehri'nde açılan buz deliklerinde yüzenlerin fotoğraflarını Associated Press (AP) haber ajansı geçti.