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Köpekler mavi gökyüzü turuncu! Şoke eden fotoğraflar

Kutuplardan güneye doğru ilerleyen soğuk hava dalgası ABD'den Rusya'ya, İngiltere'den Türkiye'ye Kuzey Yarımküre'de neredeyse her yeri etkisi altına aldı. Birçok ülkeden tüyleri diken diken eden fotoğraflar geldi.

Giriş Tarihi: 12.02.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 13:12
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Köpekler mavi gökyüzü turuncu! Şoke eden fotoğraflar

Kutuplardan güneye doğru ilerleyen soğuk hava dalgası Türkiye'ye ulaşırken, Kuzey Yarımküre'deki birçok ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü.

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Köpekler mavi gökyüzü turuncu! Şoke eden fotoğraflar

Afrika'daki Sahra Çölü'nden kalkan toz bulutu İspanya'dan Avrupa'ya giriş yaptı, Alpler'i aşıp Almanya'nın doğusundaki Altenberg'de bile turuncu kar yağmasına neden oldu.

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Köpekler mavi gökyüzü turuncu! Şoke eden fotoğraflar

Fransa'nın kuzeyindeki Lyon'da ise gökyüzü tamamen turuncuya büründü, şehir sakinleri balkonlarına çıkıp çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Köpekler mavi gökyüzü turuncu! Şoke eden fotoğraflar

Hava durumu haritalarında neredeyse tamamı mor ve beyaz renkte olan dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi Rusya'da, ortalama hava sıcaklıkları eksi 30'lara kadar indi.

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Köpekler mavi gökyüzü turuncu! Şoke eden fotoğraflar

Kar yağışı görülen başkent Moskova'da nehirler dondu, batıdaki St. Petersburg'da ise Neva Nehri'nde açılan buz deliklerinde yüzenlerin fotoğraflarını Associated Press (AP) haber ajansı geçti.