Almanya'da 10 kişiyi katleden Tobias Rathjen'in babası hakkında çarpıcı ayrıntı

Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile kafeye saldırı gerçekleştiren ve 4'ü Türk olmak üzere 10 kişiyi katleden ırkçı Tobias Rathjen, saldırının ardından önce annesini öldürmüş sonra da intihar etmişti. Evden sağ olarak çıkan Tobias Rathjen'in babası ile ilgili detaylar duyanları şoke etti. Babanın yalancı şahitlik, şantaj, iftira gibi konularda poliste dosyası bulunuyor. Komşuları da teröristin babasının agresif biri olduğu, hep sorun çıkardığını, gençliğinde oğluna "Yabancılarla arkadaşlık etmeyeceksin" diye baskı yaptığını anlattı.