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Almanya'da 10 kişiyi katleden Tobias Rathjen'in babası hakkında çarpıcı ayrıntı

Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile kafeye saldırı gerçekleştiren ve 4'ü Türk olmak üzere 10 kişiyi katleden ırkçı Tobias Rathjen, saldırının ardından önce annesini öldürmüş sonra da intihar etmişti. Evden sağ olarak çıkan Tobias Rathjen'in babası ile ilgili detaylar duyanları şoke etti. Babanın yalancı şahitlik, şantaj, iftira gibi konularda poliste dosyası bulunuyor. Komşuları da teröristin babasının agresif biri olduğu, hep sorun çıkardığını, gençliğinde oğluna "Yabancılarla arkadaşlık etmeyeceksin" diye baskı yaptığını anlattı.

Giriş Tarihi: 24.02.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 11:59
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Almanya'da 10 kişiyi katleden Tobias Rathjen'in babası hakkında çarpıcı ayrıntı

Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile kafe ve bir büfeyi basarak içeridekilere kurşun yağdıran ırkçı terörist Tobias Rathjen (43), saldırıdan sonra kaldığı anne babasının evinin bodrum katında ölü bulunmuştu. Saldırıdan 5 saat sonra, gece saat 03.00'te eve baskın düzenleyen polis evde annenin de cesedini bulmuştu. Teröristin, annesini öldürdükten sonra intihar ettiği düşünülürken baba Hans Gerd Rathjen (72) evden sağ çıkan tek kişi oldu. Gözaltındaki baba saldırılar hakkında bilgi sahibi kilit tanık olarak görülüyor.

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Almanya'da 10 kişiyi katleden Tobias Rathjen'in babası hakkında çarpıcı ayrıntı

Federal Savcı Peter Frank, Hans Gerd Rathjen ile ilgili "Baba konuşmuyor, susuyor. Baba bizim için zanlı değil, tanık" diye bilgi verdi. Babanın yalancı şahitlik, şantaj, iftira gibi konularda poliste dosyası bulunuyor. Komşuları da teröristin babasının agresif biri olduğu, hep sorun çıkardığını, gençliğinde oğluna "Yabancılarla arkadaşlık etmeyeceksin" diye baskı yaptığını anlattı. Teröristin üyesi olduğu atıcılık derneği saldırıdan çok büyük üzüntü duyduklarını açıkladı ve "Kimsenin kafasının içindekileri okuyamayız" dedi.

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Almanya'da 10 kişiyi katleden Tobias Rathjen'in babası hakkında çarpıcı ayrıntı

Bild'in haberine göre; Hanau kentinde 10 kişiyi öldüren Tobias Rathjen'in evinden sağ çıkan tek kişi olan ve elleri arkadan kelepçelenip gözaltına alınan babası Hans-Gerd Rathjen (72), ağır psikiyatrik vaka olarak Giessen Üniversite Kliniği'ne götürüldü.

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Almanya'da 10 kişiyi katleden Tobias Rathjen'in babası hakkında çarpıcı ayrıntı

Bazı ırkları 'yok etmek' istediğini söyleyen Tobias Rathjen, hem kendisini hem de annesini öldürmeden önce Almanya'nın Hanau kentinde aralarında 5 Türkün de olduğu 10 kişiyi canice öldürdü.

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Almanya'da 10 kişiyi katleden Tobias Rathjen'in babası hakkında çarpıcı ayrıntı

Annesi de dahil olmak üzere 10 kişiyi katlederek sadece Almanya'nın değil tüm dünyanın gündemine oturan aşırı sağ görüşlü terörist, tüm ulusları yok etmek isteyen bir ırkçıydı.