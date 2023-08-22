Danimarkalı seyyah uçak parası vermeden tüm dünyayı gezdi! Günlük harcaması...

Pedersen, çılgın seyahati için de kendine 3 hedef belirlemişti; uçak seyahati olmayacak, her ülkede minimum 24 saat vakit geçirecek ve seyahati başladıktan sonra dünya turu bitene kadar hiç evine dönmeyecekti. Günlük yaklaşık 20 dolar bütçesi olan Pedersen, bu parayla kalacak yerini, yemeğini ve seyahat gibi günlük harcamaları karşılamayı da başardı.

Genç adamın dünya turu bütçesinin bir bölümünü ise kişisel bağışlar ile sponsorlar karşıladı.