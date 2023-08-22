22 Ağustos 2023, Salı
Danimarkalı seyyah uçak parası vermeden tüm dünyayı gezdi! Günlük harcaması...
Danimarkalı seyyah Torbjorn Pedersen, uçak kullanmadan tüm dünyaya gezdi. 10 yıl önce babasından gelen bir mail sonrası işinden ayrılarak tüm hayatını değiştiren Pedersen, macera dolu turunu evine hiç dönmeden 10 yıl içinde tamamladı. İşte, Danimarkalı seyyahın duyanları hayran bırakan serüveni...
Giriş Tarihi: 22.08.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 16:26
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