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Danimarkalı seyyah uçak parası vermeden tüm dünyayı gezdi! Günlük harcaması...

Danimarkalı seyyah Torbjorn Pedersen, uçak kullanmadan tüm dünyaya gezdi. 10 yıl önce babasından gelen bir mail sonrası işinden ayrılarak tüm hayatını değiştiren Pedersen, macera dolu turunu evine hiç dönmeden 10 yıl içinde tamamladı. İşte, Danimarkalı seyyahın duyanları hayran bırakan serüveni...

Giriş Tarihi: 22.08.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 16:26
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Danimarkalı seyyah uçak parası vermeden tüm dünyayı gezdi! Günlük harcaması...

Gemicilik ve lojistik sektöründe çalışan, "Thor" lakaplı Pedersen'in hikayesi, 2013 yılında babasından aldığı elektronik posta ile başladı. Babasının yolladığı mesajda, bu zamana kadar hiç kimsenin uçak kullanmadan dünya turu yapmadığı yazıyordu. Bunun üzerine harekete geçen Pedersen, uçağa binmeden dünya turu yapmanın yollarını araştırmaya başladı.

Aylar süren araştırma sonrasında planını tamamlayan Thor, 10 Ekim 2013 tarihinde daha 34 yaşındayken, bütün ülkeleri kapsayan seyahati için Danimarka'dan yola çıktı.

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Danimarkalı seyyah uçak parası vermeden tüm dünyayı gezdi! Günlük harcaması...

Genç adamın seyahate çıkarken koyduğu tek hedef ise hiç eve dönmeden, tüm ülkeleri uçak kullanmadan dolayan ilk kişi olarak tarihe geçmekti. Danimarkalı adam, bu hayalini gerçekleştirmek için işinden ayrılmayı ve ailesini geride bırakmayı dahi göze almıştı.

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Danimarkalı seyyah uçak parası vermeden tüm dünyayı gezdi! Günlük harcaması...

Pedersen, çılgın seyahati için de kendine 3 hedef belirlemişti; uçak seyahati olmayacak, her ülkede minimum 24 saat vakit geçirecek ve seyahati başladıktan sonra dünya turu bitene kadar hiç evine dönmeyecekti. Günlük yaklaşık 20 dolar bütçesi olan Pedersen, bu parayla kalacak yerini, yemeğini ve seyahat gibi günlük harcamaları karşılamayı da başardı.

Genç adamın dünya turu bütçesinin bir bölümünü ise kişisel bağışlar ile sponsorlar karşıladı.

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Danimarkalı seyyah uçak parası vermeden tüm dünyayı gezdi! Günlük harcaması...

Zaman zaman savaş bölgelerinden geçmek zorunda kalan, günlerce gemi seyahati yapan ve hatta bazı ülkelerin vizesini alabilmek için haftalarca bekleyen genç adam tüm zorluklara rağmen hayalinden vazgeçmedi. Koyduğu kurallara sadık kalan Pedersen, seyahatine Avrupa'da başladıktan sonra Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinden devam ederek, Afrika kıtasını gezdi.

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Danimarkalı seyyah uçak parası vermeden tüm dünyayı gezdi! Günlük harcaması...

DEFALARCA PASAPORT YENİLEDİ

Danimarkalı Pedersen, Afrika ülkelerinden sonra 2017 yılı eylül ayında Türkiye'yi gezdikten sonra rotasını Orta Doğu'ya çevirdi. Afganistan, Yemen ve Suriye gibi savaşın olduğu ülkelere de giden seyyah, sayfalarında yer kalmayınca pasaportunu 10 defa yenilemek zorunda kaldı.