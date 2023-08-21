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İrlanda'nın merkezinde al yıldızlı kasaba! Atalarının kaderini Osmanlı İmparatorluğu değiştirdi! 176 yıllık minnet! 

İrlanda'nın tarihindeki en büyük felaketlerden biri olan Büyük Kıtlık döneminde, Osmanlı İmparatorluğu'nun İrlanda halkına yaptığı yardımlar hala unutulmaz bir insanlık öyküsü olarak hatırlanmaktadır. Öyle ki 176 yıla rağmen minnetleri hala sürüyor. İşte İrlanda'nın merkezinde al yıldızlı kasaba...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 22:16
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İrlanda’nın merkezinde al yıldızlı kasaba! Atalarının kaderini Osmanlı İmparatorluğu değiştirdi! 176 yıllık minnet!

İrlanda'nın tarihindeki en büyük felaketlerden biri olan Büyük Kıtlık döneminde, Osmanlı İmparatorluğu'nun İrlanda halkına yaptığı yardımlar hala unutulmaz bir insanlık öyküsü olarak hatırlanmaktadır. Öyle ki 176 yıla rağmen minnetleri hala sürüyor. İşte İrlanda'nın merkezinde al yıldızlı kasaba...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İrlanda’nın merkezinde al yıldızlı kasaba! Atalarının kaderini Osmanlı İmparatorluğu değiştirdi! 176 yıllık minnet!

19. yüzyılda Büyük Kıtlık veya Patates Kıtlığı olarak bilinen 7 yıl süren açlık, o dönem İngiliz yönetimi altında olan İrlanda'da bir milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtı ve halkın belleğinde derin izler bıraktı.

Ağıtlara ve kitaplara konu olan kıtlık, patateslerin bir mantar nedeniyle tarlada çürümesiyle başladı.

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İrlanda’nın merkezinde al yıldızlı kasaba! Atalarının kaderini Osmanlı İmparatorluğu değiştirdi! 176 yıllık minnet!

İrlanda'nın şimdiye kadar yaşadığı en büyük felaket olan Büyük Kıtlık sırasında bir milyondan fazla İrlandalı ABD'ye göç etmek zorunda kaldı. Herhangi bir yere gidemeyecek kadar fakir olanlar ise ya açlıktan ya da yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklar nedeniyle bir nevi ölüme terk edildi.

Kıtlığın en şiddetli yılı, mahsulde herhangi bir iyileşme görülmeyen 1847 oldu. Tarihe "Kara 47" olarak geçen o yıl yardım umulmadık ve uzak bir yerden, Osmanlı'dan geldi.

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İrlanda’nın merkezinde al yıldızlı kasaba! Atalarının kaderini Osmanlı İmparatorluğu değiştirdi! 176 yıllık minnet!

Binlerce kilometre uzaklıktaki İstanbul'da Sultan Abdülmecid, İrlanda'dan gelen diş hekiminin anlatımıyla durumdan haberdar oldu.

Sultan, açlıktan ölen İrlandalılara yardım etmek için acilen 10 bin sterlin (şu anki değeriyle yaklaşık 8 milyon lira) yardım teklifinde bulundu.

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İrlanda’nın merkezinde al yıldızlı kasaba! Atalarının kaderini Osmanlı İmparatorluğu değiştirdi! 176 yıllık minnet!

Ancak o dönem Kraliçe Victoria, 2 bin sterlin yardım yapmıştı ve İngiltere, Kraliçe'nin yardımını aşan bir miktarı kabul etmek istemedi.

Bunun üzerine Sultan Abdülmecid, istemeyerek yardımı azalttı ve İrlanda'ya bin sterlin gönderdi. Bunun yeterli olmadığını bilen Sultan, daha fazla yardım için çare aradı.