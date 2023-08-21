21 Ağustos 2023, Pazartesi
İrlanda'nın merkezinde al yıldızlı kasaba! Atalarının kaderini Osmanlı İmparatorluğu değiştirdi! 176 yıllık minnet!
İrlanda'nın tarihindeki en büyük felaketlerden biri olan Büyük Kıtlık döneminde, Osmanlı İmparatorluğu'nun İrlanda halkına yaptığı yardımlar hala unutulmaz bir insanlık öyküsü olarak hatırlanmaktadır. Öyle ki 176 yıla rağmen minnetleri hala sürüyor. İşte İrlanda'nın merkezinde al yıldızlı kasaba...
Giriş Tarihi: 21.08.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 22:16
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