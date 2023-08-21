İrlanda'nın merkezinde al yıldızlı kasaba! Atalarının kaderini Osmanlı İmparatorluğu değiştirdi! 176 yıllık minnet! 

19. yüzyılda Büyük Kıtlık veya Patates Kıtlığı olarak bilinen 7 yıl süren açlık, o dönem İngiliz yönetimi altında olan İrlanda'da bir milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtı ve halkın belleğinde derin izler bıraktı.

Ağıtlara ve kitaplara konu olan kıtlık, patateslerin bir mantar nedeniyle tarlada çürümesiyle başladı.