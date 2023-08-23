Dünya neden Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor? Yunan basınından Başkan Erdoğan'la ilgili çarpıcı analiz: Batı ötesi bir güç!

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Türkiye'nin "Türkiye Yüzyılı" ile yeni bir ivme kazandığına dikkat çeken Yunan basını, Başkan Erdoğan ile beraber Türkiye'nin kimlik karmaşasından kurtulduğunu da yazdı. Yunan gazetesi, "Erdoğan'la birlikte Türkiye, Batı ötesi bir güç haline geldi" diyerek dünyanın niçin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu bir bir sıraladı.