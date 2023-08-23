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Haberler Galeri Dünya neden Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor? Yunan basınından Başkan Erdoğan'la ilgili çarpıcı analiz: Batı ötesi bir güç!

Dünya neden Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor? Yunan basınından Başkan Erdoğan'la ilgili çarpıcı analiz: Batı ötesi bir güç!

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Türkiye'nin "Türkiye Yüzyılı" ile yeni bir ivme kazandığına dikkat çeken Yunan basını, Başkan Erdoğan ile beraber Türkiye'nin kimlik karmaşasından kurtulduğunu da yazdı. Yunan gazetesi, "Erdoğan'la birlikte Türkiye, Batı ötesi bir güç haline geldi" diyerek dünyanın niçin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu bir bir sıraladı.

Giriş Tarihi: 23.08.2023 09:38
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Dünya neden Türkiye’ye ihtiyaç duyuyor? Yunan basınından Başkan Erdoğan’la ilgili çarpıcı analiz: Batı ötesi bir güç!

Mayıs ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından Türkiye, dış ilişkilerinde konum olarak hızlıca ivme kazanan bir durum haline geldi. Son aylarda Türkiye'nin gerçekleştirdiği art arda girişimler nedeniyle dünya sıklıkla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı konuşuyor.

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Dünya neden Türkiye’ye ihtiyaç duyuyor? Yunan basınından Başkan Erdoğan’la ilgili çarpıcı analiz: Batı ötesi bir güç!

Yunan gazetesinde de konuyla ilgili bir analiz vardı. Başkan Erdoğan'ın sıklıkla dile getirdiği slogandan bahseden gazete, "Türkiye Yüzyılı sloganını Türkiye'de binlerce kişi canlı olarak haykırdı" dedi.

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Dünya neden Türkiye’ye ihtiyaç duyuyor? Yunan basınından Başkan Erdoğan’la ilgili çarpıcı analiz: Batı ötesi bir güç!

Pek çok uzmanın Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ile Türkiye'nin 'yükselen bir güç' olduğunu belirttiğinin altını çizen gazete, "Türkiye, ulusal olarak hak ettiği yeri almaya hazır" yorumunda bulundu.

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Dünya neden Türkiye’ye ihtiyaç duyuyor? Yunan basınından Başkan Erdoğan’la ilgili çarpıcı analiz: Batı ötesi bir güç!

Gazeteye göre bu süreç Başkan Erdoğan'ın başarıları ve katkıları sayesinde gerçekleşmiş durumda. Analizde "Erdoğan ile Türkiye'nin on yıllardır devam eden kimlik arayışı sonra erdi. Artık Türkiye, Batı'nın liberal ideallerini takip etse dahi, Batı'ya bağımlı olmayan Batı sonrası bir güç" denildi.

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Dünya neden Türkiye’ye ihtiyaç duyuyor? Yunan basınından Başkan Erdoğan’la ilgili çarpıcı analiz: Batı ötesi bir güç!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten de bahseden gazete, "Erdoğan öncesi kurulan kimlik daha çok jeopolitik bir konum üzerine kuruluydu. Ancak Erdoğan sonrası ile Atatürk'ün kurmak istediği Türkiye yolunda ilerleniyor" yorumunda bulunuldu.