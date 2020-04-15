Sürü bağışıklığı stratejisi çöktü! Her 11 kişiden 1'i koronavirüsten ölüyor

"SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI" STRATEJİSİ UYGULUYOR

Corona virüse karşı baştan beri sert önlemler alan bir diğer ülke de Norveç oldu. Söz konusu önlemlerin karşılığını alan Norveç'te vaka sayısı 6 bin 686'da kalırken, sadece 139 kişi hayatını kaybetti. Norveç de günlük hayatın önündeki karantina önlemlerini kaldırmaya hazırlanıyor.

NTV'nin haberine göre bu iki ülkeden farklı strateji izleyen İsveç ise, corona virüsle mücadelede günlük yaşama dokunmadı. Belli kurallar getiren ülkede restoran ve kafeler açık kaldı. Okullar kapatılmadı. Avrupa'nın diğer ülkelerinde Paskalya Bayramı'nda kiliseler kapalıyken, bu ülkede insanlar kiliselere giderek dua etti.