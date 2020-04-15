15 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sürü bağışıklığı stratejisi çöktü! Her 11 kişiden 1'i koronavirüsten ölüyor

Sürü bağışıklığı stratejisi çöktü! Her 11 kişiden 1'i koronavirüsten ölüyor

Avrupa Birliği ülkesi İsveç yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisini uyguluyor. İsveç şimdiye kadar bu stratejide başarılı olmuş görünüyordu ancak dün ilk kez bir gün içerisinde 114 kişi yaşamını yitirdi. "Sürü bağışıklığı" stratejisi nedeniyle günlük hayatın rutin devam ettiği İsveç'te her 11 corona virüs hastasından 1'i yaşamını yitiriyor. İsveç Başbakanı Stefan Lofven corona virüse karşı stratejilerini başarısız olduğunu ilk kez itiraf ederek, "Hazırlıksız yakalandık" açıklaması yaptı.

Giriş Tarihi: 15.04.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 14:37
  • 1
  • 24
Sürü bağışıklığı stratejisi çöktü! Her 11 kişiden 1'i koronavirüsten ölüyor

Komşuları Danimarka ve Norveç'ten ayrılarak yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisi izleyen İsveç'i zor günler bekliyor olabilir. Norveç ve Danimarka hayata geçirdikleri sert önlemlerle salgını kontrol altına almış görünüyor. Danimarka'da vaka sayısı 6 bin 500'de kalırken, şu ana kadar 299 kişi yaşamını yitirdi. Danimarka adım adım karantina önlemlerini kaldıracağını açıkladı.

  • 2
  • 24
Sürü bağışıklığı stratejisi çöktü! Her 11 kişiden 1'i koronavirüsten ölüyor

"SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI" STRATEJİSİ UYGULUYOR

Corona virüse karşı baştan beri sert önlemler alan bir diğer ülke de Norveç oldu. Söz konusu önlemlerin karşılığını alan Norveç'te vaka sayısı 6 bin 686'da kalırken, sadece 139 kişi hayatını kaybetti. Norveç de günlük hayatın önündeki karantina önlemlerini kaldırmaya hazırlanıyor.

NTV'nin haberine göre bu iki ülkeden farklı strateji izleyen İsveç ise, corona virüsle mücadelede günlük yaşama dokunmadı. Belli kurallar getiren ülkede restoran ve kafeler açık kaldı. Okullar kapatılmadı. Avrupa'nın diğer ülkelerinde Paskalya Bayramı'nda kiliseler kapalıyken, bu ülkede insanlar kiliselere giderek dua etti.

  • 3
  • 24
Sürü bağışıklığı stratejisi çöktü! Her 11 kişiden 1'i koronavirüsten ölüyor

DİĞER ÜLKELERE GÖRE ÖLÜM ORANI YÜKSEK

Ancak İsveç'in "sürü bağışıklığı" stratejisinin çöktüğünden endişe ediliyor. İsveç'te vaka sayısı 11 bin 445'e yükselirken, ölü sayısı da bin 33'e çıktı. İsveç'de sadece dün yeni 497 vaka tespit edilirken, 114 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede corona virüsten ölüm oranının yüzde 9.03 olduğu açıklandı.

Almanya'da ise corona virüse yakalanan her 42 hastadan biri yaşamını yitiriyor. Dünyada en fazla corona virüs vakasının görüldüğü ABD'de de, her 24 corona virüs hastasından biri yaşama veda ediyor. Corona virüsün Avrupa'da en fazla vurduğu ülke olan İtalya'da ise şimdiye kadar her 8 hastadan biri hayatını kaybetti.

Hafta sonu Paskalya Bayramı'nın kutlandığı ülkede ölü sayısının daha yüksek olabileceği, ölümlerin daha resmi makamlara bildirilmediği ileri sürülüyor.

  • 4
  • 24
Sürü bağışıklığı stratejisi çöktü! Her 11 kişiden 1'i koronavirüsten ölüyor

BAŞBAKAN'DAN HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK İTİRAFI

Yeni tip corona virüsle mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisini benimseyen İsveç Başbakanı Stefan Lofven ülkesinin salgına hazırlıksız yakalandığını ilk kez itiraf etti.

İsveç devlet televizyonuna konuşan Başbakan Stefan Lofven salgınla mücadeleyi kast ederek, "İsveç'in gerekeni yapmadığı açık" dedi.

Restoranların ve müşterilerinin, sosyal mesafa kuralına uymaları ve hijyene özen göstermeleri gerektiğini vurgulayan Başbakan Stefan Lofven, "Bu şartları yerine getirmeyen işletmeler kapanma riskiyle karşı karşıyadır" diye konuştu.

Başbakan Lofven, İsveç halkının büyük oranda kamu sağlıyla ilgili uyarılara kulak verdiğini ancak yine de bu konuda kaygıların arttığını söyledi. Corona virüs salgınına hazırlıksız yakalandıklarını itiraf eden Başbakan Lovfen istifa edip etmeyeceği sorusunu ise yanıtsız bırakmayı tercih etti.

  • 5
  • 24
Sürü bağışıklığı stratejisi çöktü! Her 11 kişiden 1'i koronavirüsten ölüyor

"HERKES DEĞİL CORONA HASTALARI EVDE KALMALI"

İsveç'de Başbakan Stefan Lofven'in corona virüsle mücadelede uyguladığı stratejinin mimarı ise, İsveç Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Anders Tegnell. Corona virüsün her şartta insanlara bulaşma potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Tegnell, "Hastalık her tarafı yayıldıktan sonra ha içeride kalmışsın ha dışarıda, bunun önemi yok. Sınırları kapatmanın virüsle savaşta bir değişiklik yapacağını sanmıyorum" düşüncesini savunmaya devam ediyor.

"Diğer ülkelerin yaptığı gibi biz de corona virüsün geç yayılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu sağlamanın yolu ise virüsü taşıyan hastaların evlerinde kalmalarını sağlamak" diyen virüs uzmanı Anders Tegnell, sınırların kapatılmasını ya da çocukların okuldan mahrum edilmesinin gereksiz olduğunu savunuyor.