ANA SAYFA
Sürü bağışıklığı stratejisi çöktü! Her 11 kişiden 1'i koronavirüsten ölüyor
Avrupa Birliği ülkesi İsveç yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisini uyguluyor. İsveç şimdiye kadar bu stratejide başarılı olmuş görünüyordu ancak dün ilk kez bir gün içerisinde 114 kişi yaşamını yitirdi. "Sürü bağışıklığı" stratejisi nedeniyle günlük hayatın rutin devam ettiği İsveç'te her 11 corona virüs hastasından 1'i yaşamını yitiriyor. İsveç Başbakanı Stefan Lofven corona virüse karşı stratejilerini başarısız olduğunu ilk kez itiraf ederek, "Hazırlıksız yakalandık" açıklaması yaptı.
Giriş Tarihi: 15.04.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 14:37
- 1
- 24
- 2
- 24
- 3
- 24
- 4
- 24
- 5
- 24