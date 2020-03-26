Corona virüs ile ilgili son dakika gelişmesi! Yakında satışa sunulacak...

Son dakika haberine göre; İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. İngiltere'de kişilerin yeni tip corona virüsü (covid-19) hiçbir belirti göstermeden ya da hafif belirtilerle atlatıp atlatamadıklarını öğrenebilmelerini sağlayacak antikor testlerinin yakında internetten satışa sunulacağı bildirildi.

Giriş Tarihi: 26.03.2020 07:23 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 07:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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