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Corona virüs ile ilgili son dakika gelişmesi! Yakında satışa sunulacak...

Son dakika haberine göre; İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. İngiltere'de kişilerin yeni tip corona virüsü (covid-19) hiçbir belirti göstermeden ya da hafif belirtilerle atlatıp atlatamadıklarını öğrenebilmelerini sağlayacak antikor testlerinin yakında internetten satışa sunulacağı bildirildi.

Giriş Tarihi: 26.03.2020 07:23 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 07:25
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Corona virüs ile ilgili son dakika gelişmesi! Yakında satışa sunulacak...

Başbakan Boris Johnson, günlük basın toplantısında, Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) koronavirüs kriziyle başa çıkmasına yardımcı olunması amacıyla yaptıkları talebe beklentilerin üzerinde olumlu cevap geldiğini söyledi.

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Corona virüs ile ilgili son dakika gelişmesi! Yakında satışa sunulacak...

Johnson, "Dün talebimizi dile getirdiğimizde birkaç gün içinde 250 bin gönüllü bulmayı umuyorduk ancak sadece 24 saat içinde 405 bin kişinin çağrıya olumlu cevap verdiğini söyleyebilirim." dedi.

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Corona virüs ile ilgili son dakika gelişmesi! Yakında satışa sunulacak...

Gönüllüler, Ulusal Sağlık Hizmetleri çalışanlarının yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yönelik görevlerini devralarak sağlık personelinin Kovid-19 hastalarıyla daha fazla ilgilenebilmelerine olanak sağlayacak.

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Corona virüs ile ilgili son dakika gelişmesi! Yakında satışa sunulacak...

Antikor testleri satışa sunulacakUlusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Sharon Peacock, parlamentoda yaptığı açıklamada, 3,5 milyon antikor testi aldıklarını bunların "günler içinde" internet üzerinden satışa sunulacağını ifade etti.

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Corona virüs ile ilgili son dakika gelişmesi! Yakında satışa sunulacak...

Antikor testleri, vücutta mevcut durumdaki virüsü tespit eden antijen testlerinin aksine, kişinin virüse yakalandıktan sonra bağışıklık geliştirip geliştirmediğini öğrenme imkanı sunuyor.