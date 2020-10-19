Azerbaycan'da yürek dağlatan cenaze namazı! Cep telefonları ışığında toprağa verildi

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği kanlı saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden ikisi mezarlıkta defin için bulunan Perviz Orucov ile kayınbiraderi İsekder Emirov'du. Orucov'un 1.5 yaşındaki ikizleri Amin ve Aylin'in babalarının tabutunun başına getirilmesi yürekleri dağladı! Terter'de bir bankada müdür olarak çalışan Perviz Orucov'un eşi Elnira Oruçova uzun süre tabutun başında gözyaşı döktü: "Cenazemizi vurdular. Acımız birdi, beş oldu. Ölülerimizi, dirilerimizi vurdular. Çocuklarına doymadın"

Giriş Tarihi: 19.10.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 12:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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