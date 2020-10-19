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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Azerbaycan'da yürek dağlatan cenaze namazı! Cep telefonları ışığında toprağa verildi Azerbaycan'da yürek dağlatan cenaze namazı! Cep telefonları ışığında toprağa verildi Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği kanlı saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden ikisi mezarlıkta defin için bulunan Perviz Orucov ile kayınbiraderi İsekder Emirov'du. Orucov'un 1.5 yaşındaki ikizleri Amin ve Aylin'in babalarının tabutunun başına getirilmesi yürekleri dağladı! Terter'de bir bankada müdür olarak çalışan Perviz Orucov'un eşi Elnira Oruçova uzun süre tabutun başında gözyaşı döktü: "Cenazemizi vurdular. Acımız birdi, beş oldu. Ölülerimizi, dirilerimizi vurdular. Çocuklarına doymadın" Giriş Tarihi: 19.10.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 12:05
Ermenistan ordusunun bomba yağdırdığı mezarlıkta defin için bulunan Perviz Orucov ile kayınbiraderi İsekder Emirov hayatını kaybetti.
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Orucov ve Emirov'un cenazeleri, Ermenistan'ın yeni bir saldırı ihtimaline karşın gece defnedildi. Oruçov ve Emirov'u sevenlerin feryatları gece karanlığını deldi geçti.
Terter'de bir bankada müdür olarak çalışan Perviz Orucov'un eşi Elnira Oruçova uzun süre tabutun başında gözyaşı döktü. Oruçova, "Cenazemizi vurdular. Acımız birdi, beş oldu. Ölülerimizi, dirilerimizi vurdular. Çocuklarına doymadın. Bize bu acıları yaşatan kor ateşlerde yansın" dedi.
Orucov'un 1.5 yaşındaki ikizleri Amin ve Aylin'in babalarının tabutunun başına getirilmesi yürekleri dağladı. Orucov ve Emirov için karanlıkta, mezarların başında cenaze namazı kılındı. Cenazeler, cep telefonları ışığında toprağa verildi.
UĞUR YILDIRIM / SABAH