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Çinli bilim insanlarından dünyayı şoke eden açıklama! Koronavirüs ilk o ülkede görülmüş...

Koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ederken, virüsün kaynağı noktasında tartışmalar da sürüyor. Çinli bilim insanlarının yaptığı koronavirüs açıklaması dünyayı şoke etti.

Giriş Tarihi: 28.11.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 14:24
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Çinli bilim insanlarından dünyayı şoke eden açıklama! Koronavirüs ilk o ülkede görülmüş...

Çin bir kez daha koronavirüs salgınıyla ilgili iddiaları yüzünden dünyada gündem oldu. Yapılan açıklamalar bu kez oldukça ciddi!

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Çinli bilim insanlarından dünyayı şoke eden açıklama! Koronavirüs ilk o ülkede görülmüş...

Deyim yerindeyse dünyaya diz çöktüren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 62 milyona yaklaşırken virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 buçuk milyona yaklaştı.

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Çinli bilim insanlarından dünyayı şoke eden açıklama! Koronavirüs ilk o ülkede görülmüş...

Salgını bitirecek aşılarla ilgili çalışmalarda sona yaklaşılırken virüsün kaynağı ve nasıl yayıldığıyla ilgili tartışmalar da hala devam ediyor.

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Çinli bilim insanlarından dünyayı şoke eden açıklama! Koronavirüs ilk o ülkede görülmüş...

Dünya koronavirüsle ilgili ilk haberleri almaya başladığında virüsün Çin'in Wuhan kentindeki hayvan pazarlarında görüldüğü ve dünyaya buradan yayıldığı söylendi. Salgınla ilgili bugüne kadar da bu bilgi üzerinden hareket edildi.

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Çinli bilim insanlarından dünyayı şoke eden açıklama! Koronavirüs ilk o ülkede görülmüş...

Çinli bilim insanları ise dünyayı şoke eden bir iddia ortaya attılar. Salgının kaynağının Wuhan kenti ve Çin olmadığını açıklayan bilim insanları bambaşka bir ülkeyi hedef gösterdiler.