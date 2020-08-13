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Fransa ve Yunanistan'dan provokasyon! Türkiye anbean izliyor

Macron'un Doğu Akdeniz'e asker göndereceğini ilan etmesi Yunanistan'da sevinç çığlıklarıyla karşılandı, Başbakan Miçotakis Fransızca Twitter mesajıyla teşekkür etti. Reuters, Fransa'nın bölgeye konuşlandıracağı savaş uçakları ve geminin detaylarını 'son dakika' koduyla geçti. Gün içinde ise Girit açıklarında Fransız Yunan savaş gemileri birlikte göründü. Türkiye düşmanları cephesinde bugünün bir diğer gelişmesi ise, Tel Aviv-Atina hattında gerçekleşiyor.

Giriş Tarihi: 13.08.2020 17:54 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 18:00
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Fransa ve Yunanistan'dan provokasyon! Türkiye anbean izliyor

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de tutuştuğu bilek güreşini kaybeden Yunanistan'ın müttefikleri bir bir sahne alıyor. Son 24 saatte Fransa lideri Emmanuel Macron ve Mısır'ın darbeci lideri Abdulfettah Sisi ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, televizyondan ulusa sesleniş konuşması yaptı. Bugün ise doğrudan Türkiye'yi hedefleyen büyük bir provokasyon başladı.

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Fransa ve Yunanistan'dan provokasyon! Türkiye anbean izliyor

"Yunanistan'ın AB başta olmak üzere yalnız olmadığının bilinmesini istiyorum" diyen Miçotakis, halihazırda Doğu Akdeniz'de devam eden askeri hareketliliğin bir 'kaza' tehlikesi yarattığını söyledi. Yunan donanmasının denize açılmasının Türkiye'nin kendi donanmasını çıkarmasına verilmiş bir yanıt olduğunu savunan Miçotakis, kıtasahanlığı konusunda yapılacak görüşmelerden sonuç alınamaması halinde konunun Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesi önerisini de yineledi.

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Fransa ve Yunanistan'dan provokasyon! Türkiye anbean izliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Miçotakis'le yaptığı telefon görüşmesinin ardından Türkiye'nin şimşeklerini üstüne çekme pahasına Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarını artıracaklarını sosyal medya hesabından ilan etti.

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Fransa ve Yunanistan'dan provokasyon! Türkiye anbean izliyor

Ankara'ya bölgede yürüttüğü doğalgaz arama faaliyetlerini durdurma çağrısı yapan Macron, "Aralarında Yunanistan'ın olduğu Avrupalı ortaklarımızın da işbirliği ile gelecek günlerde Doğu Akdeniz'deki Fransız askeri varlığını geçici olarak güçlendirmeye karar verdim" dedi.

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Fransa ve Yunanistan'dan provokasyon! Türkiye anbean izliyor

Reuters haber ajansı, bu sabah 'son dakika' koduyla geçtiği haberde Fransa'nın Türkiye'ye karşı iki Rafale savaş uçağı ve Lafayette sınıfı bir fırkateyni Akdeniz'e konuşlandıracağını duyurdu.