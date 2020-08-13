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Fransa ve Yunanistan'dan provokasyon! Türkiye anbean izliyor
Macron'un Doğu Akdeniz'e asker göndereceğini ilan etmesi Yunanistan'da sevinç çığlıklarıyla karşılandı, Başbakan Miçotakis Fransızca Twitter mesajıyla teşekkür etti. Reuters, Fransa'nın bölgeye konuşlandıracağı savaş uçakları ve geminin detaylarını 'son dakika' koduyla geçti. Gün içinde ise Girit açıklarında Fransız Yunan savaş gemileri birlikte göründü. Türkiye düşmanları cephesinde bugünün bir diğer gelişmesi ise, Tel Aviv-Atina hattında gerçekleşiyor.
Giriş Tarihi: 13.08.2020 17:54 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 18:00
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