Fransa ve Yunanistan'dan provokasyon! Türkiye anbean izliyor

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de tutuştuğu bilek güreşini kaybeden Yunanistan'ın müttefikleri bir bir sahne alıyor. Son 24 saatte Fransa lideri Emmanuel Macron ve Mısır'ın darbeci lideri Abdulfettah Sisi ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, televizyondan ulusa sesleniş konuşması yaptı. Bugün ise doğrudan Türkiye'yi hedefleyen büyük bir provokasyon başladı.