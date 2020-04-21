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Çin'de şoke eden araştırma: Corona virüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! En ölümcül tip Avrupa’da

Çin'de yapılan yeni bir araştırmada, yeni tip corona virüsün (Covid-19) geçen yıldan bu yana onlarca kez mutasyona uğradığı ve şiddetleri değişken olan en az 30 farklı türe ayrıldığı ortaya konuldu. Buna göre, en ölümcül tip Avrupa kıtasında görülürken en hafif türler ABD'ye yayıldı.

Giriş Tarihi: 21.04.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 15:42
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Çin'de şoke eden araştırma: Corona virüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! En ölümcül tip Avrupa’da

Çin'de yapılan bir araştırmaya göre, 30 farklı yeni tip corona virüs (Covid-19) türü olabilir. Zhejiang Üniversitesi araştırmacıları, Covid-19'un geçen yıl hayvanlardan insanlara atlamasından bu yana onlarca kez mutasyona uğradığını açıkladı.

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Çin'de şoke eden araştırma: Corona virüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! En ölümcül tip Avrupa’da

"30 MUTASYONUN 19'U DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİ"

Bilim insanları, yaşları 4 ay ile 71 arasında değişen bir grup Covid-19 hastasını inceledi ve 19'u daha önce hiç görülmemiş 30 mutasyonu ortaya çıkardı. Buna göre, bazı mutasyonlar virüsün vücuttaki hücreleri istila etme yeteneğini arttırırken, diğerleri hastalığın hücreleri öldürmesine ve daha hızlı çoğalmasına yardımcı oldu.

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Çin'de şoke eden araştırma: Corona virüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! En ölümcül tip Avrupa’da

South China Morning Post'un haberinde, en ölümcül mutasyonların Avrupa'ya yayılmış olanlara, daha zayıf mutasyonların ise Washington Eyaleti gibi ABD'nin bazı bölgelerinde dolaşanlara benzediği belirtildi.

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Çin'de şoke eden araştırma: Corona virüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! En ölümcül tip Avrupa’da

Öte yandan çalışmanın yazarları, bulgularının, -sadece 11 hastaya dayalı olarak - mutasyonun hastalığın şiddetini etkileyebileceğini ilk gösteren kişiler olduğunu belitti.

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Çin'de şoke eden araştırma: Corona virüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! En ölümcül tip Avrupa’da

CORONA VİRÜS FARKLI POPÜLASYONLARIN BAĞIŞIK SİSTEMİNE GÖRE MUTASYON GEÇİRİYOR

Bununla birlikte bilim insanları, virüslerin farklı popülasyonlardaki bağışıklık sistemi direncinin üstesinden gelmek için sürekli olarak mutasyona uğradığını söyledi.