Çin'de şoke eden araştırma: Corona virüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! En ölümcül tip Avrupa’da

Çin'de yapılan yeni bir araştırmada, yeni tip corona virüsün (Covid-19) geçen yıldan bu yana onlarca kez mutasyona uğradığı ve şiddetleri değişken olan en az 30 farklı türe ayrıldığı ortaya konuldu. Buna göre, en ölümcül tip Avrupa kıtasında görülürken en hafif türler ABD'ye yayıldı.

Giriş Tarihi: 21.04.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 15:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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