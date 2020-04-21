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Yaşayan en büyük kaplumbağa türü! 20 yıl sonra geri döndüler!
Bilim insanları, corona virüs salgını nedeniyle turistlerin boşalttığı Tayland'ın ünlü plajlarında deri sırtı deniz kaplumbağalarının yuva yaptığını açıkladı. Uzmanlar, 20 yılın ardından insan işgalinin bittiği alandaki evlerine geri dönen kaplumbağalarının karantinanın sürmesi halinde sayılarının artabileceğini belirtti.
Giriş Tarihi: 21.04.2020 13:58Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 14:02
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Yaşayan en büyük kaplumbağa türü! 20 yıl sonra geri döndüler!
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Yaşayan en büyük kaplumbağa türü! 20 yıl sonra geri döndüler!
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11
Yaşayan en büyük kaplumbağa türü! 20 yıl sonra geri döndüler!
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Yaşayan en büyük kaplumbağa türü! 20 yıl sonra geri döndüler!
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11
Yaşayan en büyük kaplumbağa türü! 20 yıl sonra geri döndüler!