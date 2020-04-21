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Yaşayan en büyük kaplumbağa türü! 20 yıl sonra geri döndüler!

Bilim insanları, corona virüs salgını nedeniyle turistlerin boşalttığı Tayland'ın ünlü plajlarında deri sırtı deniz kaplumbağalarının yuva yaptığını açıkladı. Uzmanlar, 20 yılın ardından insan işgalinin bittiği alandaki evlerine geri dönen kaplumbağalarının karantinanın sürmesi halinde sayılarının artabileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 21.04.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 14:02
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Yaşayan en büyük kaplumbağa türü! 20 yıl sonra geri döndüler!
Yaşayan en büyük kaplumbağa türü! 20 yıl sonra geri döndüler!

İsrail'in Hayfa kentinde devriye gezen yaban domuzlarından, Londra banliyölerine giren geyiklere kadar, corona virüs nedeniyle uygulanan karantinalar, yaban hayatı birçok şehrin terk edilmiş sokaklarına çekiyor.

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Yaşayan en büyük kaplumbağa türü! 20 yıl sonra geri döndüler!
Yaşayan en büyük kaplumbağa türü! 20 yıl sonra geri döndüler!

Toplam 2 bin 765 corona virüs vakası ve 47 ölümün bildirildiği dünyanın en turistik noktalarından biri olan Tayland'da, uluslararası uçuşların yasaklanması ülkede turizme darbe vurdu, ancak vahşi yaşam için plajları serbest bıraktı.

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Yaşayan en büyük kaplumbağa türü! 20 yıl sonra geri döndüler!
Yaşayan en büyük kaplumbağa türü! 20 yıl sonra geri döndüler!

"SON 20 YILIN EN YÜKSEK ORANI"

Phuket Deniz Biyoloji Merkezi Direktörü Kongkiat Kittiwatanawong, geçen Kasım ayından bu yana ülkenin plajlarında bulunan 11 deri sırtlı deniz kaplumbağa yuvasısının son 20 yılın en yüksek oranı olduğunu söyledi.

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Yaşayan en büyük kaplumbağa türü! 20 yıl sonra geri döndüler!
Yaşayan en büyük kaplumbağa türü! 20 yıl sonra geri döndüler!

KAPLUMBAĞALARIN BİRÇOĞU İNSAN İŞGALİ NEDENİYLE ÖLDÜ

Reuters'e konuşan Kittiwatanawong, "Bu bizim için çok iyi bir işaret, çünkü yumurtlama için gerekli olan birçok alan insanlar tarafından yok edildi. Son yirmi yıldır böyle bir yuvalanma görmemiştik. Çünkü kaplumbağaların birçoğu, olta takımları ve insanların plajları işgal etmesi nedeniyle ölmüştü" ifadelerini kullandı.

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Yaşayan en büyük kaplumbağa türü! 20 yıl sonra geri döndüler!
Yaşayan en büyük kaplumbağa türü! 20 yıl sonra geri döndüler!

YAŞAYAN EN BÜYÜK KAPLUMBAĞA TÜRÜ

Deri sırtlı deniz kaplumbağası, 2 metreye ulaşabilen boyu ve 600 kilograma varabilen ağırlığıyla, dünyadaki yaşayan en büyük kaplumbağa türü olarak biliniyor.