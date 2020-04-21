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ABD'de koronavirüsten ölenleri yan yana dizdiler
ABD'de koronavirüsten dolayı son 24 saatte bin 684 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 374'e yükseldiği ABD'de korkunç görüntüler dünya basınına damga vurdu. Harlem'deki cenaze evinin bodrumunda 48 corona virüs kurbanı bulunduğunu ve bunlardan 40'ının karton tabutlarda yakılmaya hazır olduğunu bildirildi.
Giriş Tarihi: 21.04.2020 21:29 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 21:40
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