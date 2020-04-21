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ABD'de koronavirüsten ölenleri yan yana dizdiler

ABD'de koronavirüsten dolayı son 24 saatte bin 684 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 374'e yükseldiği ABD'de korkunç görüntüler dünya basınına damga vurdu. Harlem'deki cenaze evinin bodrumunda 48 corona virüs kurbanı bulunduğunu ve bunlardan 40'ının karton tabutlarda yakılmaya hazır olduğunu bildirildi.

Giriş Tarihi: 21.04.2020 21:29 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 21:40
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ABD'de koronavirüsten ölenleri yan yana dizdiler

ABD'de koronavirüsten dolayı son 24 saatte bin 684 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 374'e yükseldiği ABD'de korkunç görüntüler dünya basınına damga vurdu. Harlem'deki cenaze evinin bodrumunda 48 koronavirüs kurbanı bulunduğunu ve bunlardan 40'ının karton tabutlarda yakılmaya hazır olduğunu bildirildi.

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ABD'de koronavirüsten ölenleri yan yana dizdiler

Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 500 bini, can kayıpları ise 170 bini geçti. En fazla ölümün görüldüğü şehirde ise, cenaze evleri artık yeni ceset kabul etmiyor.

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ABD'de koronavirüsten ölenleri yan yana dizdiler

Salgının dünyadaki merkez üssü ABD'de doktorlar ve hemşireler yaşam savaşı verenlere bakıyor ancak diğer ön cephede ise ölülere bakanlar var, yani cenaze levazımatçıları.

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ABD'de koronavirüsten ölenleri yan yana dizdiler

Reuters, Harlem'deki cenazeevinin bodrumunda 48 koronavirüs kurbanı bulunduğunu ve bunlardan 40'ının karton tabutlarda yakılmaya hazır olduğunu bildiriyor.

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ABD'de koronavirüsten ölenleri yan yana dizdiler

Geri kalan sekiz ceset gömülmek için soğutucuda bekliyor. Ancak toprağa verilmeleri belki haftalar ya da aylar alacak. Cesetlerin üst üste konulduğu göze çarpıyor.