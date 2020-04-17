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Çin'de ölü sayısı arttı! Vuhan'da bir günde 1290 kişi...

Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs nedeniyle kentte uygulanan karantinada evde ölen ve yetersiz sağlık sistemi nedeniyle ölenler yeni yeni tespit edilmeye başlandı. Vuhan'da bir günde tespit edilen ölü sayısı 1290 olarak kayıtlara geçti.

Giriş Tarihi: 17.04.2020 08:47 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 08:50
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Çin'de ölü sayısı arttı! Vuhan'da bir günde 1290 kişi...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısının 3 bin 869'a yükseldiği bildirildi.

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Çin'de ölü sayısı arttı! Vuhan'da bir günde 1290 kişi...

Xinhua ajansının haberine göre, Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti idaresince, Kovid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek, yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olarak revize edildiği açıklandı.

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Çin'de ölü sayısı arttı! Vuhan'da bir günde 1290 kişi...

Vuhan'daki vaka sayısının da 325 artışla 50 bin 333'e ulaştığı belirtilen açıklamada, evde ölen hastaların kayda girmemesi, yetersiz sağlık personeli nedeniyle eksik veya yanlış raporlanma, kurumlararası koordinasyon eksikliğinin verilerin farklı olmasına yol açtığı ifade edildi.

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Çin'de ölü sayısı arttı! Vuhan'da bir günde 1290 kişi...

Açıklamada, salgında kaybedilen her hayatın bir ailenin acısı olduğu vurgulanarak, ölenlerin ailelerine başsağlığı dilendiği aktarıldı.

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Çin'de ölü sayısı arttı! Vuhan'da bir günde 1290 kişi...

ÇİN EKONOMİSİ İLK ÇEYREKTE YÜZDE 6,8 DARALDI

Çin ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 6,8 daraldı.