HaberlerGaleriÇin'de ölü sayısı arttı! Vuhan'da bir günde 1290 kişi...
Çin'de ölü sayısı arttı! Vuhan'da bir günde 1290 kişi...
Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs nedeniyle kentte uygulanan karantinada evde ölen ve yetersiz sağlık sistemi nedeniyle ölenler yeni yeni tespit edilmeye başlandı. Vuhan'da bir günde tespit edilen ölü sayısı 1290 olarak kayıtlara geçti.
Giriş Tarihi: 17.04.2020 08:47Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 08:50