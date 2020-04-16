Apple'dan şaşırtan Türkiye paylaşımı! Salgın sonrası dikkat çeken corona virüs raporu

Dünya corona virüsten korunmak için bir dizi tedbirler aldı. Bu kapsamda Google, koronavirüs salgını boyunca 130 ülkede, hatta aynı ülkenin farklı bölgelerinde insanların hareketlerini izleyerek farklı eğilimleri belgelemeye ve bunları yayınlamaya başladı. Bu ülkeden biri de elbette Türkiye'ydi. Şimdi de Apple, Türkiye özelinde yeni bir rapor paylaştı. İşte salgın sonrası Apple'dan dikkat çeken Türkiye raporu...

