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Haberler Galeri Corona virüsün geçirdiği mutasyonlar aşıyı etkisiz kılabilir mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Corona virüsün geçirdiği mutasyonlar aşıyı etkisiz kılabilir mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Dünyayı saran corona virüs salgınında herkes aşı gelişmelerine kilitlenmiş durumda... Peki corona virüse karşı geliştirilebilecek bir aşı ne kadar başarılı olabilir? Corona virüsün geçirdiği mutasyonlar aşıyı etkisiz kılabilir mi? New York Times bu sorunun yanıtını iki senorya ile yanıtladı.

Giriş Tarihi: 17.04.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 14:17
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Corona virüsün geçirdiği mutasyonlar aşıyı etkisiz kılabilir mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

2 milyon 165 bini aşkın vaka sayısıyla tüm dünyada hayatı felç eden corona virüs salgını öncesindeki günlere geri dönmenin umudu, bulunacak aşıya bağlanmış durumda.

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Corona virüsün geçirdiği mutasyonlar aşıyı etkisiz kılabilir mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

ABD'nin Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin gibi yetkililer, aşıyı "asıl silah" diye tanımlıyor. Ancak corona virüse karşı geliştirilebilecek bir aşı ne kadar başarılı olabilir?

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Corona virüsün geçirdiği mutasyonlar aşıyı etkisiz kılabilir mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Bu sorunun yanıtı, virüsün nasıl mutasyon geçireceğine bağlı. New York Times'ta yer alan habere göre en genel anlamıyla, virüsün geçirebileceği mutasyonlar iki senaryoyla sonuçlanabiliyor.

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Corona virüsün geçirdiği mutasyonlar aşıyı etkisiz kılabilir mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

SENARYO 1
Başarılı bir aşı, virüsü durdurabilir. Ancak virüs, aşıyı alt edebilecek mutasyonlar geçirmez. Bilim insanları bu anlamda şunları takip ediyor:

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Corona virüsün geçirdiği mutasyonlar aşıyı etkisiz kılabilir mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Tüm virüsler gibi koronavirüs de insandan insana geçerken mutasyona uğruyor. "Mutasyon" aslında sadece virüsün genetik kodundaki bir değişiklik. Çoğu mutasyon, virüsün işleyiş biçimini değiştirmiyor.