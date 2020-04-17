Corona virüsün geçirdiği mutasyonlar aşıyı etkisiz kılabilir mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Dünyayı saran corona virüs salgınında herkes aşı gelişmelerine kilitlenmiş durumda... Peki corona virüse karşı geliştirilebilecek bir aşı ne kadar başarılı olabilir? Corona virüsün geçirdiği mutasyonlar aşıyı etkisiz kılabilir mi? New York Times bu sorunun yanıtını iki senorya ile yanıtladı.