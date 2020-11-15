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15 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Çin'de dünyayı şoke eden gelişme! Firma hemen kapatıldı... Çin'de dünyayı şoke eden gelişme! Firma hemen kapatıldı... Koronavirüsün ilk kez ortaya çıktığı ülke olan Çin'de dünyayı şoke eden bir gelişme yaşandı. Çin'in Gansu eyaletindeki Lancou şehrinde, dondurulmuş karides paketinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi. Giriş Tarihi: 15.11.2020 08:09 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 08:10
Pandeminin ilk olarak görüldüğü ülke olan Çin'de şoke eden bir olay daha yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Global Times'daki habere göre, Lancou Belediye Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'dan ithal edildikten sonra Tiencin şehrindeki gümrükten geçerek kente getirilen dondurulmuş karides paketinde Kovid-19'a rastlandığı belirtildi.
Karides paketinde dün virüsün tespit edilmesinin ardından Lancou'daki soğuk hava depo tesisinin geçici olarak kapatıldığı kaydedilen açıklamada, bütün tesis çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığı ve bütün yiyeceklerin mühürlendiği ifade edildi.
2 bin 270 kişiye yapılan testlerin ve yiyeceklerden alınan numunelerin negatif çıktığı bildirildi.
Komisyon, virüsün tespit edildiği paketin Suudi Arabistan'dan ülkeye 21 Ekim'de girdiği ve Lancou'ya 8 Kasım'da ulaştığını duyurdu.