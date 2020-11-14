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14 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi Almanya'nın başkenti Berlin'de coşkuyla kutlandı Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi Almanya'nın başkenti Berlin'de coşkuyla kutlandı
İşgalci Ermenistan, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı harekat karşısında bertaraf edildi. Ermenistan'ın mağlup olduklarını kabul ederek Karabağ'dan çekileceklerini açıklaması dünya çapında sevinç yarattı. Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Almanya'nın başkenti Berlin'de coşkuyla kutlandı.
Giriş Tarihi: 14.11.2020 19:05 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 19:06
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer, Almanya'nın başkenti Berlin'de araç konvoyuyla kutlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için sürdürdüğü operasyonların başarıyla sonuçlanması Berlin'de yaşayan Azerbaycanlıları ve Türkleri mutlu etti.
Kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın yakındaki 17 Haziran Caddesi'nde toplanan Azerbaycanlılar ve Türkler araç konvoyu oluşturdu.
Araçlarını Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla süsleyen kalabalık daha sonra onlarca araçla kentte tur attı.
Konvoya katılan Nergiz Eleskerli, yaptığı açıklamada, ne hissettiğini hiç kimsenin herhangi bir dilde ifade edemeyeceğini belirterek, "Bütün kalbim titriyor. Bu sevinci yaşamak lazımdı sadece. Yürekten gelen o kadar temiz bir his bu. Bayraklarımızla bütün Berlin şehrini gezeceğiz. Berlin'deyiz ama özümüz Azerbaycan'da. Herkes bizim sevincimizi görsün. Görsünler ki 30 yıl sonra aldık bize layık olanı." diye konuştu.