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Haberler Galeri Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi Almanya'nın başkenti Berlin'de coşkuyla kutlandı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi Almanya'nın başkenti Berlin'de coşkuyla kutlandı

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı harekat karşısında bertaraf edildi. Ermenistan'ın mağlup olduklarını kabul ederek Karabağ'dan çekileceklerini açıklaması dünya çapında sevinç yarattı. Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Almanya'nın başkenti Berlin'de coşkuyla kutlandı.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 19:05 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 19:06
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Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi Almanya'nın başkenti Berlin'de coşkuyla kutlandı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer, Almanya'nın başkenti Berlin'de araç konvoyuyla kutlandı.

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Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi Almanya'nın başkenti Berlin'de coşkuyla kutlandı

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için sürdürdüğü operasyonların başarıyla sonuçlanması Berlin'de yaşayan Azerbaycanlıları ve Türkleri mutlu etti.

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Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi Almanya'nın başkenti Berlin'de coşkuyla kutlandı

Kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın yakındaki 17 Haziran Caddesi'nde toplanan Azerbaycanlılar ve Türkler araç konvoyu oluşturdu.

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Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi Almanya'nın başkenti Berlin'de coşkuyla kutlandı

Araçlarını Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla süsleyen kalabalık daha sonra onlarca araçla kentte tur attı.

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Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi Almanya'nın başkenti Berlin'de coşkuyla kutlandı

Konvoya katılan Nergiz Eleskerli, yaptığı açıklamada, ne hissettiğini hiç kimsenin herhangi bir dilde ifade edemeyeceğini belirterek, "Bütün kalbim titriyor. Bu sevinci yaşamak lazımdı sadece. Yürekten gelen o kadar temiz bir his bu. Bayraklarımızla bütün Berlin şehrini gezeceğiz. Berlin'deyiz ama özümüz Azerbaycan'da. Herkes bizim sevincimizi görsün. Görsünler ki 30 yıl sonra aldık bize layık olanı." diye konuştu.