Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi Almanya'nın başkenti Berlin'de coşkuyla kutlandı

Konvoya katılan Nergiz Eleskerli, yaptığı açıklamada, ne hissettiğini hiç kimsenin herhangi bir dilde ifade edemeyeceğini belirterek, "Bütün kalbim titriyor. Bu sevinci yaşamak lazımdı sadece. Yürekten gelen o kadar temiz bir his bu. Bayraklarımızla bütün Berlin şehrini gezeceğiz. Berlin'deyiz ama özümüz Azerbaycan'da. Herkes bizim sevincimizi görsün. Görsünler ki 30 yıl sonra aldık bize layık olanı." diye konuştu.