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Cephede top sesleri kesilmiyor! ABD'den Rusya'ya tehdit gibi 2 seçenek

Doğu Avrupa'daki Rusya-Ukrayna krizi dünya tarafından anbean takip ediliyor. Donbass cephesinde çatışmalar kesilmezken Rusya ve ABD arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı. ABD'nin Rusya'ya 2 seçenek sunduğu belirtildi. ABD istihbaratı ise işgal harekatının 2022'nin ilk aylarında başlayacağını tahmin ediyor.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 10:01
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Cephede top sesleri kesilmiyor! ABD’den Rusya’ya tehdit gibi 2 seçenek

ABD ve Rusya arasındaki Donbass gerginliği devam ediyor. Rusya-Ukrayna sınırındaki çatışmalar azalmadan devam ediyor. ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in tarihi görüşmesinde de Doğu Avrupa'daki gerginliğin konuşulduğu belirtilmişti. İşte dünya gündeminin yakından takip ettiği Donbass krizindeki sıcak gelişmeler...

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Cephede top sesleri kesilmiyor! ABD’den Rusya’ya tehdit gibi 2 seçenek

ABD ve Rusya, Vladimir Putin'in 'acil' şekilde talep ettiği güvenlik garantileri ve Ukrayna krizini görüşmek üzere bugün resmen İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geliyor.

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Cephede top sesleri kesilmiyor! ABD’den Rusya’ya tehdit gibi 2 seçenek

Amerikan ve Rus heyetleri Pazar akşamı çalışma yemeğinde buluştu, Agence France-Presse (AFP) haber ajansı Washington ve Moskova arasındaki müzakerelerin 'çetin' başladığını bildiriyor.

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Cephede top sesleri kesilmiyor! ABD’den Rusya’ya tehdit gibi 2 seçenek

Cenevre görüşmelerinin çalışma yemeğiyle açıldığını kaydeden Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, tıpkı AFP gibi Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un sözlerine yer verdi.

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Cephede top sesleri kesilmiyor! ABD’den Rusya’ya tehdit gibi 2 seçenek

Rus heyetine başkanlık yapan Ryabkov, henüz İsviçre'ye varmadan Kazakistan'a asker göndermelerinin ABD'yi ilgilendirmediğini söyleyerek Moskova'nın tavrını net şekilde ortaya koydu.