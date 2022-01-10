HaberlerGaleriCephede top sesleri kesilmiyor! ABD'den Rusya'ya tehdit gibi 2 seçenek
Cephede top sesleri kesilmiyor! ABD'den Rusya'ya tehdit gibi 2 seçenek
Doğu Avrupa'daki Rusya-Ukrayna krizi dünya tarafından anbean takip ediliyor. Donbass cephesinde çatışmalar kesilmezken Rusya ve ABD arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı. ABD'nin Rusya'ya 2 seçenek sunduğu belirtildi. ABD istihbaratı ise işgal harekatının 2022'nin ilk aylarında başlayacağını tahmin ediyor.
Giriş Tarihi: 10.01.2022 09:57Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 10:01