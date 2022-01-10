Cephede top sesleri kesilmiyor! ABD’den Rusya’ya tehdit gibi 2 seçenek

ABD ve Rusya arasındaki Donbass gerginliği devam ediyor. Rusya-Ukrayna sınırındaki çatışmalar azalmadan devam ediyor. ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in tarihi görüşmesinde de Doğu Avrupa'daki gerginliğin konuşulduğu belirtilmişti. İşte dünya gündeminin yakından takip ettiği Donbass krizindeki sıcak gelişmeler...