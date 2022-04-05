05 Nisan 2022, Salı
Kraliçe Elizabeth'in ilk başörtülü danışmanı Sultana Tafadar: Mahkemede 'Sanık sen misin' diye soruyorlardı
Bangladeş asıllı göçmen bir ailenin çocuğu olan Sultana Tafadar, İngiltere'de bir avukatın gelebileceği en üst düzey makam olan "Queen's Counsel'a (Kraliçe'nin Danışmanı)" atanan "ilk başörtülü ceza avukatı" oldu ve bugünlerde Fransa'da avukatlara yönelik başörtüsü yasağıyla mücadele için uluslararası girişime öncülük yapıyor. Tafadar, "Ceza mahkemesinde başörtülü tek kişi bendim ve mahkemeye giderdim. Sanık olup olmadığımı, çoğu zaman tercüman olup olmadığımı sorarlardı ancak 'Davanın avukatı sen misin?' diye sormazlardı." dedi.
Giriş Tarihi: 05.04.2022 13:36
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