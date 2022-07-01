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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den 'kaslı vücut' cevabı! Dünya liderlerini tiye aldı

Geçtiğimiz hafta Almanya'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde dünya liderlerinin Rusya lideri Putin'in kaslı vücuduyla geçtiği dalga gündemi oldukça meşgul etmişti. Dün bir zirvede olan Rus lider Putin'den liderlere cevap geldi. "Aman soyunmasınlar" diyen Putin, konuşmaları tiye aldı.

Giriş Tarihi: 01.07.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 12:23
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ’kaslı vücut’ cevabı! Dünya liderlerini tiye aldı

Geçtiğimiz hafta Almanya'nın ev sahipliği yaptığı G7 Zirvesi için ABD, Britanya, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada ve Japonya Elmau Sarayı'nda bir araya geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ’kaslı vücut’ cevabı! Dünya liderlerini tiye aldı

Zirve'ye ise Rusya lideri Vladimir Putin'le geçilen dalga damga vurgu. Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin de eşlik ettiği G7 liderleri, geçtiğimiz yıllarda Sibirya tatilinde üstü çıplak olarak ata binip balık avlayan Putin'e karşı "Biz de soyunsak mı?" diyerek şakalaştı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ’kaslı vücut’ cevabı! Dünya liderlerini tiye aldı

Putin'den ise bu alaya yanıt geldi. Rusya lideri, dün Türkmenistan'dan yapılan Hazar Beşlisi Zirvesi'nde kendisi hakkında söylemleri tiye aldı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ’kaslı vücut’ cevabı! Dünya liderlerini tiye aldı

Putin, "G7 Zirvesi'nde bele kadar mı yoksa daha fazla mı soyunmayı plandılar bilmiyorum. Ancak onlar soyunup da poz vermeye kalkarsa, ortaya oldukça korkunç bir manzara çıkar. Aman soyunmasınlar" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ’kaslı vücut’ cevabı! Dünya liderlerini tiye aldı

Ayrıca Putin, İngiltere Başbakanı Boris Jonhson'ın NATO Zirvesi'nde söylediği "Rusya'nın başında kadın lider olsaydı Ukrayna'ya saldırmazdı" sözlerine de cevap verdi.