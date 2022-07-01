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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den 'kaslı vücut' cevabı! Dünya liderlerini tiye aldı
Geçtiğimiz hafta Almanya'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde dünya liderlerinin Rusya lideri Putin'in kaslı vücuduyla geçtiği dalga gündemi oldukça meşgul etmişti. Dün bir zirvede olan Rus lider Putin'den liderlere cevap geldi. "Aman soyunmasınlar" diyen Putin, konuşmaları tiye aldı.
Giriş Tarihi: 01.07.2022 12:23Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 12:23