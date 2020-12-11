Son dakika | Rusya'dan ses getiren tatbikat! Denizden atılan füzelerle vurdular! İşte o anlar

Son dakika | Rusya'dan ses getiren tatbikat! Denizden atılan füzelerle vurdular! İşte o anlar... Dünyanın en güçlü askeri envanterine sahip olan ülkelerden biri olan Rusya, çok konuşulacak bir tatbikatı daha gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde ve Beyaz Deniz'de yapılan tatbikatlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Denizden fırlatılan roketler ile seyir füzeleri vuruldu. İşte o anlar...