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BM'den kan donduran rapor: Gazze Şeridi'nde 48 saat içinde 14 bin çocuk ölebilir!

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü abluka ve insani yardımları engelleyen uygulamaları, uluslararası toplumun tepkisini çekmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in üst düzey isimlerinden gelen son açıklamalar, İsrail'in kuşatma politikalarının sivil nüfusu — özellikle de bebekleri — açıkça hedef haline getirdiğini gözler önüne seriyor. Buna göre Gazze Şeridi'nde önümüzdeki 48 saat içinde 14 bin bebek ölebilir.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.05.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 09:19
BM’den kan donduran rapor: Gazze Şeridi’nde 48 saat içinde 14 bin çocuk ölebilir!

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, Gazze'deki bebeklerin yaşamının geri dönülmez bir eşiğe dayandığını belirterek uyarıda bulundu: "Önümüzdeki 48 saat içinde yardım ulaşmazsa, 14 bin bebek ölebilir."

BM’den kan donduran rapor: Gazze Şeridi’nde 48 saat içinde 14 bin çocuk ölebilir!

"5 Kamyon Yardım, Denizde Bir Damla"

BBC Radio 4'e konuşan Fletcher, 11 haftadır kuşatma altında olan Gazze'ye dün yalnızca beş yardım kamyonunun girişine izin verildiğini, bunun da ihtiyaçlar karşısında "denizde bir damla" olduğunu vurguladı.

BM’den kan donduran rapor: Gazze Şeridi’nde 48 saat içinde 14 bin çocuk ölebilir!

Kamyonlarda bebek maması ve gıda ürünleri olduğunu belirten Fletcher, yardımın hâlâ sınırın öteki tarafında tutulduğunu, yani insanların erişimine ulaşmadığını söyledi.

BM’den kan donduran rapor: Gazze Şeridi’nde 48 saat içinde 14 bin çocuk ölebilir!

BM verilerine göre, bölgedeki bebeklerin akut yetersiz beslenme nedeniyle hayati tehlikeyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Fletcher, sahada çalışan ekiplerden alınan raporların dehşet verici olduğunu belirtti: "Gazze'yi yardım kamyonlarıyla değil, insanlıkla doldurmamız gerekiyor" dedi.

BM’den kan donduran rapor: Gazze Şeridi’nde 48 saat içinde 14 bin çocuk ölebilir!

İsrail'den Kamyonlara 'Kontrollü' İzin

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke ise Cenevre'de yaptığı açıklamada, Gazze'ye gönderilmek üzere yaklaşık 100 yardım kamyonuna giriş izni verildiğini duyurdu. Ancak bu iznin ne kadarının gerçek erişime dönüşeceği ise belirsizliğini koruyor.

BM’den kan donduran rapor: Gazze Şeridi’nde 48 saat içinde 14 bin çocuk ölebilir!

Laerke, bir önceki gün sadece 9 kamyon için izin çıktığını, bunlardan da sadece 5'inin Gazze topraklarına girebildiğini açıkladı. Geri kalan kamyonlar, "lojistik nedenler" öne sürülerek bekletildi.

BM’den kan donduran rapor: Gazze Şeridi’nde 48 saat içinde 14 bin çocuk ölebilir!

Üstelik Gazze'ye giren yardımlar bile henüz İsrail makamlarının kontrol sürecinden geçirildiği için halka ulaştırılamamış durumda.

BM’den kan donduran rapor: Gazze Şeridi’nde 48 saat içinde 14 bin çocuk ölebilir!

Yardımlar Gecikiyor, Çocuklar Ölüme Terk Ediliyor

İsrail'in yardımları geciktirmesi ve girişleri sınırlı tutması, Gazze'deki sivillerin hayatını doğrudan tehdit ederken, özellikle bebek ve çocukların açlık ve hastalıkla baş başa kalmasına yol açıyor.

BM’den kan donduran rapor: Gazze Şeridi’nde 48 saat içinde 14 bin çocuk ölebilir!

Gıda ve tıbbi malzemeler içeren kamyonların sınır kapılarında bekletilmesi, uluslararası hukukta açıkça "toplu cezalandırma" olarak değerlendirilebilecek uygulamalara işaret ediyor.

BM’den kan donduran rapor: Gazze Şeridi’nde 48 saat içinde 14 bin çocuk ölebilir!

Laerke'nin açıklamasına göre, kamyonlarda yer alan yardım paketleri henüz son kontrollerde tutuluyor ve ancak bu işlemler tamamlandığında dağıtıma çıkabilecek.

BM’den kan donduran rapor: Gazze Şeridi’nde 48 saat içinde 14 bin çocuk ölebilir!

Ancak Gazze'deki insani durum göz önünde bulundurulduğunda, bu "kontrol süreçleri", ölümle yaşam arasında zamana karşı verilen bir yarış halini almış durumda.

BM’den kan donduran rapor: Gazze Şeridi’nde 48 saat içinde 14 bin çocuk ölebilir!

İsrail'in Gazze politikasına yönelik bu eleştiriler, sadece gıda değil, insanlık onurunun da sınır kapılarında bekletildiğini gösteriyor.

BM’den kan donduran rapor: Gazze Şeridi’nde 48 saat içinde 14 bin çocuk ölebilir!

Birleşmiş Milletler'in çağrıları karşılık bulmazsa, 14 bin bebeğin sessiz çığlığı dünya vicdanında yankılanmadan yok olabilir.