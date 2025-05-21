BM’den kan donduran rapor: Gazze Şeridi’nde 48 saat içinde 14 bin çocuk ölebilir!

İsrail'den Kamyonlara 'Kontrollü' İzin

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke ise Cenevre'de yaptığı açıklamada, Gazze'ye gönderilmek üzere yaklaşık 100 yardım kamyonuna giriş izni verildiğini duyurdu. Ancak bu iznin ne kadarının gerçek erişime dönüşeceği ise belirsizliğini koruyor.