21 Mayıs 2025, Çarşamba
BM'den kan donduran rapor: Gazze Şeridi'nde 48 saat içinde 14 bin çocuk ölebilir!
İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü abluka ve insani yardımları engelleyen uygulamaları, uluslararası toplumun tepkisini çekmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in üst düzey isimlerinden gelen son açıklamalar, İsrail'in kuşatma politikalarının sivil nüfusu — özellikle de bebekleri — açıkça hedef haline getirdiğini gözler önüne seriyor. Buna göre Gazze Şeridi'nde önümüzdeki 48 saat içinde 14 bin bebek ölebilir.
Giriş Tarihi: 21.05.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 09:19