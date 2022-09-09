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Kim Jong-un nükleer silahlar için son kararını verdi! Kuzey Kore artık nükleer bir devlet

Kuzey Kore'de lider Kim Jong Un'un nükleer statünün 'geri döndürülemez' hale getirdiğini ve nükleer silahsızlanma görüşmelerini yasakladığı açıklandı. Kim yaptığı açıklamada, "Nükleer silahlar ve emperyalizm yeryüzünde kaldığı ve ABD ve yandaşlarının cumhuriyetimize karşı manevraları sona ermediği sürece nükleer gücü güçlendirme çalışmalarımız sona ermeyecektir." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 09.09.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 10:05
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Kim Jong-un nükleer silahlar için son kararını verdi! Kuzey Kore artık nükleer bir devlet

Kuzey Kore, kendisini korumak için önleyici nükleer saldırılar kullanma hakkını resmen onadığını yayımlanan yeni bir yasayla duyurdu. Bu adım, gözlemcilerin Kuzey Kore'nin 2017'den bu yana ilk kez, o zamanki ABD ile yapılan tarihi zirvelerden sonra nükleer testlere devam etmeye hazırlandığını söylediği sırada geldi.

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Kim Jong-un nükleer silahlar için son kararını verdi! Kuzey Kore artık nükleer bir devlet

Başkan Donald Trump ve diğer dünya liderleri 2018'de Kim'i silah geliştirmekten vazgeçmeye ikna edemedi.

Devlet haber ajansı KCNA'ya göre, Kuzey Yüksek Halk Meclisi ülkenin nükleer statüsünü ilk kez özetleyen 2013 tarihli bir yasanın yerine geçen yasayı kabul etti.

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Kim Jong-un nükleer silahlar için son kararını verdi! Kuzey Kore artık nükleer bir devlet

Kim, mecliste yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Nükleer silah politikasını yasalaştırmanın en büyük önemi, nükleer silahlarımız üzerinde pazarlık yapılamaması için geri dönüşü olmayan bir çizgi çizmektir. Ülkemiz 100 yıllık yaptırımlarla karşı karşıya kalsa bile silahları asla teslim etmeyeceğiz. Kuzey Kore artık geri dönüşü olmayan şekilde "nükleer devlet."

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Kim Jong-un nükleer silahlar için son kararını verdi! Kuzey Kore artık nükleer bir devlet

ŞARTLAR NELER?

Nükleer bir saldırıyı tetikleyebilecek senaryolar arasında yakın bir nükleer saldırı tehdidi olacak; ülkenin liderliği, halkı veya varlığı tehdit altındaysa; veya diğer nedenlerin yanı sıra bir savaş sırasında üstünlüğü kazanmak için bu silahlar kullanılabilecek.

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Kim Jong-un nükleer silahlar için son kararını verdi! Kuzey Kore artık nükleer bir devlet

KCNA'nın bildirdiğine göre, meclisteki bir Milletvekili, yasanın Kuzey Kore'nin nükleer silaha sahip bir devlet olarak konumunu sağlamlaştırmak ve nükleer politikasının 'şeffaf, tutarlı ve standart karakterini' sağlamak için güçlü bir yasal garanti görevi göreceğini kaydetti.