09 Eylül 2022, Cuma
Kim Jong-un nükleer silahlar için son kararını verdi! Kuzey Kore artık nükleer bir devlet
Kuzey Kore'de lider Kim Jong Un'un nükleer statünün 'geri döndürülemez' hale getirdiğini ve nükleer silahsızlanma görüşmelerini yasakladığı açıklandı. Kim yaptığı açıklamada, "Nükleer silahlar ve emperyalizm yeryüzünde kaldığı ve ABD ve yandaşlarının cumhuriyetimize karşı manevraları sona ermediği sürece nükleer gücü güçlendirme çalışmalarımız sona ermeyecektir." ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 09.09.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 10:05
- 1
- 22
- 2
- 22
- 3
- 22
- 4
- 22
- 5
- 22