Kim Jong-un nükleer silahlar için son kararını verdi! Kuzey Kore artık nükleer bir devlet

Kuzey Kore, kendisini korumak için önleyici nükleer saldırılar kullanma hakkını resmen onadığını yayımlanan yeni bir yasayla duyurdu. Bu adım, gözlemcilerin Kuzey Kore'nin 2017'den bu yana ilk kez, o zamanki ABD ile yapılan tarihi zirvelerden sonra nükleer testlere devam etmeye hazırlandığını söylediği sırada geldi.