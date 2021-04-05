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05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir benzeri daha yok! Büyük Set Resifi'ni bekleyen tehlike! Bir benzeri daha yok! Büyük Set Resifi'ni bekleyen tehlike! Avustralya'nın dünyanın geri kalanından daha hızlı ısındığını belirten araştırmacılar, ülkenin iklim felaketine doğru gittiğini ve dünyanın en büyük mercan resifini de beraberinde görütreceği konusunda uyarıda bulundu. Acil harekete geçme çağrısında bulunan bilim insanları, Büyük Set Resifi'nin küresel ısınma nedeniyle 2025 yılının ardından hızla yok olmaya başlayacağını ortaya koydu. Giriş Tarihi: 05.04.2021 13:21
Büyük Set Resifi, birbirinden ayrı 2 bin 900 resif ve 900 adadan oluşuyor ve 344 bin 400 kilometre alanı ile dünyanın en büyük resif sistemi olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte, zengin bir biyoçeşitliğe sahip resif sistemi, Çin Seddi'nden daha büyük olmasının yanı sıra, yaklaşık bin 625 balık türüne, 3 bin yumuşakçaya ve 30 farklı balina ve yunus türüne de ev sahipliği yapıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR SADECE YÜZDE BİRİ KALACAK Ancak, Avustralya Bilim Akademisi, küresel olarak 1,5 derecelik ısınma devam ederse, dünyanın en büyük mercan resif sisteminin sonunda yok olacağını ortaya koydu. Bununla birlikte araştırmacılar, doğa harikasının küçülmesini daha önce bekliyorlardı, fakat söz konusu sıcaklık artışı gerçekleşirse, reifin sadece yüzde biri kalacak.
Bilim insanları, küresel ısınmayı tersine çevirmek için harekete geçmeninin Büyük Set Resifi'ni kurtarmak için tek seçenek olduğunu, ancak hedefe ulaşmanın "neredeyse imkansız" göründüğünü söyledi. Ekip ayrıca, Dünya'nın mevcut emisyon oranları ile 2025 yılına kadar 1,5 derece eşiğini geçeceğini belirtti.
AVUSTRALYA, DÜNYANIN GERİ KALANINDAN DAHA HIZLI ISINIYOR "3 Derece Daha Sıcak Bir Dünyada Avustralya'ya Yönelik Riskler" başlıklı rapor, Avustralya'nın bir iklim felaketine doğru gittiğini ve Büyük Set Resfini de beraberinde götüreceğini öne sürdü. Raporda, yerleşik en kurak kıta olan Avustralya'nın, küresel ısınmanın etkilerine karşı oldukça savunmasız olduğu ifade edildi.
Araştırmacılara göre, Sanayi Devrimi'nden bu yana tüm dünya zaten 1,1 derece ısınma artışı gördü. Bu dönüştürücü dönem 1760'ta başladı ve yaklaşık 1840'a kadar sürdü. Sebebi ise hem Avrupa'da hem de ABD'de yeni üretim sürecinin benimsenmesiydi.