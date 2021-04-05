Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Avrupa'da gündem yeni nesil savaş uçakları! Tarih belli oldu! Silahlanma yarışı hızlandı Son dakika | Avrupa'da gündem yeni nesil savaş uçakları! Tarih belli oldu! Silahlanma yarışı hızlandı Son dakika haberi... Yeni nesil savaş uçakları için kolları sıvayan Avrupa, ortak bir proje üzerinde birleşti. Avrupa merkezli çok uluslu Airbus şirketi ve Fransız Dassault anlaşmaya vardı. Silahlanmaya hız veren Avrupa'nın üretmeyi hedeflediği uçaklar 2040 yılında sahadaki yerini alacak. Giriş Tarihi: 05.04.2021 10:29
Gelecek Nesil Hava Muharebe Sistemi (Future Combat Air System -FCAS) projesi için çok önemli bir adım atıldı.
Avrupa'nın ortak savaş uçağı olması beklenen yeni nesil savaş uçağının prototipi için imzalar atıldı.
Bir süredir süren müzakereler sonrasında Avrupa merkezli çok uluslu Airbus şirketi ve Fransız Dassault anlaşmaya vardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR HEDEF 2040 YILINDA GÖREVE BAŞLAMASI
Söz konusu modelin 2040 yılı itibariyle Eurofighter ve Rafale savaş uçaklarının yerini alması planlanıyor.
İHA DA ÜRETİLECEK
Proje kapsamında savaş uçaklarının yanı sıra insansız hava araçlarının da üretilmesi amaçlanıyor.
Söz konusu proje ilk olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından duyurulmuştu.
PROJE DURMA NOKTASINA GELMİŞTİ
Ancak ülkeler arasındaki pürüzlere şirketlerin anlaşmazlığı da eklenince proje bir dönem durma noktasına gelmişti.
Savaş uçağı, insansız hava araçları ve bunların entegrasyonunu sağlayacak sistem için 50 ila 80 milyar euro'luk bir yatırım öngörülüyor.
RUS SU-57 Mİ ABD F-35 Mİ? İŞTE DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ SAVAŞ JETLERİNİN KIYASLAMASI