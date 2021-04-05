Son dakika | Avrupa'da gündem yeni nesil savaş uçakları! Tarih belli oldu! Silahlanma yarışı hızlandı

PROJE DURMA NOKTASINA GELMİŞTİ

Ancak ülkeler arasındaki pürüzlere şirketlerin anlaşmazlığı da eklenince proje bir dönem durma noktasına gelmişti.

Savaş uçağı, insansız hava araçları ve bunların entegrasyonunu sağlayacak sistem için 50 ila 80 milyar euro'luk bir yatırım öngörülüyor.