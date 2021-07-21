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Binlerce kişi sığınaklara koştu! Çin'den korkunç görüntüler

Çin'de aşırı yağış ve seller hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar bu kez Henan eyaletinde yoğunlaştı. Aşırı yağışlar nedeniyle araçlarda ve metrolarda çok sayıda kişi mahsur kaldı. Öte yandan binlerce kişi Henan'da binlerce kışı sığınaklara taşındı. Su baskınları nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilirken, sel nedeniyle su baskını yaşanan tünelde mahsur kalan 14 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

AA
Giriş Tarihi: 21.07.2021 00:42 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 00:46
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Binlerce kişi sığınaklara koştu! Çin'den korkunç görüntüler

Son dakika haberi... Çin'in orta kesimlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel, Zhengzhou şehrindeki metro ağını sular altında bıraktı.

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Binlerce kişi sığınaklara koştu! Çin'den korkunç görüntüler

Şiddetli yağışlar nedeniyle Budist keşişlerin dövüş sanatları icra ettikleri ünlü Shaolin Tapınağı ağır hasar aldı.

Zhengzhou şehrindeki metro ağı sular altında kalırken, şiddetli sel nedeniyle bölgeden henüz ölüm ve yaralanma bildirilmedi.

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Binlerce kişi sığınaklara koştu! Çin'den korkunç görüntüler

Çevrim içi platformlarda yayınlanan videolarda, bölgedeki mahallelerin en az 1 metre derinlikteki suyla kaplı olduğu ve araçların çamura gömüldüğü görüldü.

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Binlerce kişi sığınaklara koştu! Çin'den korkunç görüntüler

Henan eyaletinde 10 binden fazla kişi sığınaklara taşındı.

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Binlerce kişi sığınaklara koştu! Çin'den korkunç görüntüler

Çin'de aşırı yağış ve seller hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar bu kez Henan eyaletinde yoğunlaştı.

Aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı. Aracında mahsur kalan kişinin yaşadığı korku dolu anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.