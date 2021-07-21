Binlerce kişi sığınaklara koştu! Çin'den korkunç görüntüler

Çin'de aşırı yağış ve seller hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar bu kez Henan eyaletinde yoğunlaştı. Aşırı yağışlar nedeniyle araçlarda ve metrolarda çok sayıda kişi mahsur kaldı. Öte yandan binlerce kişi Henan'da binlerce kışı sığınaklara taşındı. Su baskınları nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilirken, sel nedeniyle su baskını yaşanan tünelde mahsur kalan 14 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.