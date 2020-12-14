14 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ay'a ev yapmak için çalışmalar başladı! ESA Ay projesini duyurdu! İşte o evler...

Ay'a ev yapmak için çalışmalar başladı! ESA Ay projesini duyurdu! İşte o evler...

Ay'da yaşayacak olan ilk astronotlar için ev çalışmaları başladı. ESA tarafından detayları paylaşılan proje dünya çapında ilgi gördü. Ay'da yaşayacak olan astronotlar, kaynakların nasıl kullanılacağını test edecekler. Tarihi görevde yer alacak astronotlar için yapılacak evlerin projeleri paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 12:08
  • 1
  • 50
Ay'a ev yapmak için çalışmalar başladı! ESA Ay projesini duyurdu! İşte o evler...

Ay'da yaşamın olup olmadığını merak eden milyonlarca insanın yakından takip ettiği tarihi projenin detayları belli oldu. Ay'da yaşam şartlarını araştırmak için gönderilecek astronotların kalacağı evler hakkında açıklama yapıldı. ESA, Ay'da kalacak astronotlar için yapılan evlerin görsellerini yayımladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 50
Ay'a ev yapmak için çalışmalar başladı! ESA Ay projesini duyurdu! İşte o evler...

NASA, 2024'e kadar Ay'a bir kadın ve bir erkek göndereceğini taahhüt ederken 9 Aralık'ta Artemis adlı uzay görevine uygun gördüğü 18 astronotun adını açıklamıştı. Söz konusu görevin bir kısmı, dünyanın biricik uydusunda sürdürülebilir bir koloni inşa etmeyi içeriyor. Kolonideki mühendislerin, kraterlerdeki buzdan su üretmek gibi Ay'daki kaynakları nasıl kullanacağını öğrenebilmesi planlanıyor.

  • 3
  • 50
Ay'a ev yapmak için çalışmalar başladı! ESA Ay projesini duyurdu! İşte o evler...

RADYASYONA KARŞI KORUMA PLANLANIYOR

Avrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) danışman Aidan Cowley konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu olmalı çünkü Ay'ın, Mars'ın veya bunun ötesinde herhangi bir şeyin keşfi konusunda gerçekten ciddiysek bu çok yakında ustalaşmamız gereken teknolojidir" ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 50
Ay'a ev yapmak için çalışmalar başladı! ESA Ay projesini duyurdu! İşte o evler...

Koruyucu tuğlalar yapmak için pudra şekeri kadar ince olan Ay toprağı 'regolit'i kullanma planlarına liderlik eden Cowley'nin, astronotların yaşayacağı silindir şeklindeki yapıların on yıl içinde inşa edilmeye başlanacağına inandığı ve yapıların astronotları radyasyona maruz kalmaya karşı korumaları gerektiğine inandığı ifade edildi.

  • 5
  • 50
Ay'a ev yapmak için çalışmalar başladı! ESA Ay projesini duyurdu! İşte o evler...

GÖREVLERİNİN İLK YILINDA MOBİL YAŞAM ALANLARINDA YAŞAYACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Bilim insanlarının, bir metre derinliğinde regolit duvarlar ve çatı kullanmanın binaları Ay'daki radyasyona ve donma sıcaklıklarına karşı koruyacağına inanıldığı belirtildi. Astronotların muhtemelen görevlerinin ilk birkaç yılında basınçlı, mobil yaşam alanlarında yaşayacağı ancak daha kalıcı bir üssün Shackleton kraterinin yakınında olabileceği belirtildi. Bu kraterin Ay'ın sürekli güneş ışığı olan güney kutbunda olduğu ifade edildi.