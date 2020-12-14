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Ay'a ev yapmak için çalışmalar başladı! ESA Ay projesini duyurdu! İşte o evler...
Ay'da yaşayacak olan ilk astronotlar için ev çalışmaları başladı. ESA tarafından detayları paylaşılan proje dünya çapında ilgi gördü. Ay'da yaşayacak olan astronotlar, kaynakların nasıl kullanılacağını test edecekler. Tarihi görevde yer alacak astronotlar için yapılacak evlerin projeleri paylaşıldı.
Giriş Tarihi: 14.12.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 12:08
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