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Kuzey Kore bildiğiniz gibi! Koronavirüs karantinasını ihlal eden kişi kuruşuna dizildi
Kuzey Kore'nin sansasyonel lideri Kim Jong-un yine hakkındaki iddialarla gündem oldu. Radio Free Asia'nın haberine göre, Kuzey Kore'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden bir kişinin halka açık bir şekilde kurşuna dizerek infaz edildiğini aktardı. İşte milyonların ağzını açık bırakan söylentiler.
Giriş Tarihi: 05.12.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 13:27
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