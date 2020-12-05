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Kuzey Kore bildiğiniz gibi! Koronavirüs karantinasını ihlal eden kişi kuruşuna dizildi

Kuzey Kore'nin sansasyonel lideri Kim Jong-un yine hakkındaki iddialarla gündem oldu. Radio Free Asia'nın haberine göre, Kuzey Kore'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden bir kişinin halka açık bir şekilde kurşuna dizerek infaz edildiğini aktardı. İşte milyonların ağzını açık bırakan söylentiler.

Giriş Tarihi: 05.12.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 13:27
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Kuzey Kore bildiğiniz gibi! Koronavirüs karantinasını ihlal eden kişi kuruşuna dizildi

Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'de kapalı Çin sınırında kaçakçılık yapmakla suçlanan kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle halka açık bir şekilde kurşuna dizilerek infaz edildiği iddia edildi.

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Kuzey Kore bildiğiniz gibi! Koronavirüs karantinasını ihlal eden kişi kuruşuna dizildi

Asya medyasında yer alan haberlere göre, ölüm cezasına çarptırılan kişinin 50'li yaşlarında ve Çinli iş ortaklarıyla kapalı olan sınırdan kaçakçılık yaptığı ifade edildi.

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Kuzey Kore bildiğiniz gibi! Koronavirüs karantinasını ihlal eden kişi kuruşuna dizildi

SINIR MUHAFIZLARINI DENETLEMEK İÇİN ÖZEL BİRİM KURULDU

Kuzey Kore yönetiminin, sınır muhafızlarını kontrol etmek ve kaçakçılık yapmadıklarından emin olmak için muhafızları denetleyen özel birimler görevlendirdiği belirtildi.

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Kuzey Kore bildiğiniz gibi! Koronavirüs karantinasını ihlal eden kişi kuruşuna dizildi

Kuzey Kore resmi olarak ülkede koronavirüs vakası olmadığını iddia ederken, Kim Jong-un rejimi 'ultra yüksek düzeyde acil karantina önlemleri' getirerek, sınırdaki görevli askerlere Çin sınırından izinsiz girenleri vurma emri verildi.

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Kuzey Kore bildiğiniz gibi! Koronavirüs karantinasını ihlal eden kişi kuruşuna dizildi

MANTIKSIZ ÖNLEMLER ALIYOR

Güney Kore istihbarat teşkilatı NIS, geçen hafta Kim'in Pyongyang'da bir tecrit emri verdiğini ve virüsü uzak tutmak için denizde balık tutmayı yasakladığını söyledi.