Kuzey Kore bildiğiniz gibi! Koronavirüs karantinasını ihlal eden kişi kuruşuna dizildi

Kuzey Kore'nin sansasyonel lideri Kim Jong-un yine hakkındaki iddialarla gündem oldu. Radio Free Asia'nın haberine göre, Kuzey Kore'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden bir kişinin halka açık bir şekilde kurşuna dizerek infaz edildiğini aktardı. İşte milyonların ağzını açık bırakan söylentiler.