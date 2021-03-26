Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim insanlarından yeni araştırma! İşte sonraki pandemiye neden olabilecek 10 hayvan Bilim insanlarından yeni araştırma! İşte sonraki pandemiye neden olabilecek 10 hayvan İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bilim insanları son olarak koronavirüs pandemisi devam ederken bir sonraki pandemiye neden olması en muhtemel canlıları bulmak için yoğun çalışmalar sürdürüyor. İşte bilim insanlarının oluşturduğu algoritmalarla elde ettikleri verilere göre bir sonraki pandemiye neden olma ihtimali olan 10 hayvan... Giriş Tarihi: 26.03.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 09:31
Bilim insanları Covid-19 pandemisi sürerken bir sonraki pandemiye neden olması en muhtemel canlıları bulmak için yoğun araştırmalarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
NTV'nin haberine göre, Nature Communications dergisinde yayınlanan ve İngiltere'de Liverpool Üniversitesi'nden Maya Wardeh yaptığı araştırmayla, bir sonraki pandemiye neden olabilecek canlıların daha önce açıklanandan çok daha fazla olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.
New York, Millbrook'taki Cary Ekosistem Çalışmaları Enstitüsü'nde hastalık ekolojisi uzmanı olan Barbara A. Han, canlıların Covid-19 hastalık riskini tahmin etmek için mevcut algoritmalara yeni ekolojik kombinasyonlar eklediklerini ve birçok canlının Covid-19'u yayabileceğini bildirdi.
İşte bilim insanlarının oluşturduğu algoritmalarla elde ettikleri verilere göre bir sonraki pandemiye neden olma ihtimali olan 10 hayvan:
KİRPİ Yapılan çalışmada kirpilerin çok sık belirtilmemesine karşılık büyük bir risk taşıdığı açıklandı.