Bilim insanlarından yeni araştırma! İşte sonraki pandemiye neden olabilecek 10 hayvan

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bilim insanları son olarak koronavirüs pandemisi devam ederken bir sonraki pandemiye neden olması en muhtemel canlıları bulmak için yoğun çalışmalar sürdürüyor. İşte bilim insanlarının oluşturduğu algoritmalarla elde ettikleri verilere göre bir sonraki pandemiye neden olma ihtimali olan 10 hayvan...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 09:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL