Dünya deniz ticaretinde büyük kriz! O gemi karaya oturdu Süveyş Kanalı kapandı

Evergreen adlı gemi Süveyş Kanalı'ndan geçerken rüzgarın etkisiyle savruldu. Süveyş Kanalı'nda çaprazlamasına karaya oturan Ever Given gemisi, dünya ticaretinin kalbini tıkadı. Ever Given adlı gemiyi kurtarma operasyonu başladı ancak çalışmanın yaklaşık 10 gün süreceği belirtiliyor. Günlük ticari kayıp ise 10 milyar dolar...