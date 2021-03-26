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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünya deniz ticaretinde büyük kriz! O gemi karaya oturdu Süveyş Kanalı kapandı Dünya deniz ticaretinde büyük kriz! O gemi karaya oturdu Süveyş Kanalı kapandı
Evergreen adlı gemi Süveyş Kanalı'ndan geçerken rüzgarın etkisiyle savruldu. Süveyş Kanalı'nda çaprazlamasına karaya oturan Ever Given gemisi, dünya ticaretinin kalbini tıkadı. Ever Given adlı gemiyi kurtarma operasyonu başladı ancak çalışmanın yaklaşık 10 gün süreceği belirtiliyor. Günlük ticari kayıp ise 10 milyar dolar...
Giriş Tarihi: 26.03.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 11:34
400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisi Ever Given, Süveyş Kanalı'nda çapraz bir şekilde karaya oturarak geçişlerin durmasına neden oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR TÜRKİYE'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını bildirdi.
Yaklaşık dört futbol sahasının uzunluğunda olan ve Tayvanlı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen gemi, kanalın güney ucunda bulunuyor.
Yaşanan olay nedeniyle, dünyanın en işlek ticaret yollarından birisi geçici olarak devre dışı kalmış durumda.
KURTARMA OPERASYONU NASIL YAPILIYOR? BBC'nin haberine göre geminin teknik bakımını üstlenen Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) şirketi, kurtarma çalışmaları bölgeye dokuz römork gönderdi.
Uzunluğu yaklaşık 400 metre olan gemi, genişliği 200 metreyi bulmayan bu dar kanalda çapraz bir halde sıkışmış duruyor.